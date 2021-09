"Sesja na GPW rozpoczęła się od wzrostów, którym sprzyjało zakończenie notowań na plusie przez rynki azjatyckie. Popyt inwestorów na aktywa uznawane za ryzykowne wspierała także informacja o pierwszej od sześciu miesięcy rozmowie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Dobre nastroje pogorszyły się pod koniec notowań, kiedy po otwarciu sesji w USA kursy tamtejszych spółek zaczęły spadać. Przed zniżką pod koniec dnia obronił się sWIG80, który w ciągu tygodnia zyskał ok 2 proc. i jest coraz bliżej historycznego rekordu z 2007 roku " - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Bank Polska Lukas Cinikas.

WIG20 piątkową sesją rozpoczął na poziomie poprzedniego zamknięcia. Jeszcze przed końcem pierwszej godziny notowań indeks zyskał ok. 20 pkt., ustanawiając dzienne maksimum na poziomie 2.377 pkt. Na drodze do ponownego osiągnięcia tej wartości pod koniec sesji stanęło otwarcie sesji w USA, którą wprawdzie indeksy zaczęły na plusie, ale jednocześnie po starcie handlu traciły na wartości.

Ostatecznie WIG20 zakończył piątkowe notowania wzrostem o 0,18 proc. do 2.360,70 pkt. Kiedy sesja na GPW dobiegała końca, niemiecki DAX tracił 0,25 proc., a amerykańskie S&P 500 i Nasdaq Composite zniżkowały 0,2 proc. i 0,1 proc. odpowiednio.

Indeks WIG zwyżkował w piątek o 0,16 proc. do 71.091,23 pkt., a mWIG40 nie zmienił wartości i zamknął sesję na 5.282,92 pkt.. Najlepiej spośród głównych indeksów GPW wypadł sWIG80 - zyskał 0,75 proc. i kończąc notowania na 21.565,70 pkt. poprawił 14-letnie maksimum.

sWIG80 wzrósł w ciągu tygodnia o 2,1 proc., co jest najlepszym wynikiem indeksu od czterech miesięcy. Do poprawienia rekordu wszechczasów z lipca 2007 roku indeks potrzebuje wzrostu o niecały 1 proc. Zakończony tydzień był najmniej udany dla posiadaczy akcji największych spółek - WIG20 stracił w ciągu pięciu ostatnich sesji prawie 0,9 proc. W poniedziałek indeks zakończył sesję na poziomie ponad 3-letniego maksimum.

"Na największych spółkach mieliśmy, widoczną w szczególności we wtorek i środę, realizację zysków po ostatnich wzrostach. W dalszym ciągu jednak trend główny ma kierunek wzrostowy, a najbliższym poziomem wsparcia dla WIG20 jest strefa 2.350-2.300 pkt." - dodał Cinikas.

Obroty akcjami na GPW przekroczyły 910 mln zł, z czego 697 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Ponownie największy handel odbywał się na walorach PZU (116,4 mln zł) - zbliża się dzień przyznania prawa do dywidendy.

W piątek liderem wzrostów był sektor odzieżowy - WIG-Odzież zyskał 3,3 proc. i zakończył sesję na najwyższym poziomie w historii. Ponad 2 proc. zyskał WIG-Górnictwa, a zwyżkę o 1 proc. zanotował WIG-Spożywczy i WIG-Moto. Łącznie sesją na plusie zakończyło 11 z 15 indeksów branżowych. Skala spadków indeksów sektorowych nie przekroczyła 1 proc.

W indeksie WIG20 liderami wzrostów były w piątek LPP i CCC. Kurs LPP wzrósł o 3,6 proc. do 14.560 zł i znalazł się 20 zł poniżej historycznego maksimum. Z kolei notowania CCC poszły w górę 2 proc. do 119,0 zł. W czwartek wieczorem CCC poinformowało, że fundusz z grupy PFR wesprze rozwój spółki eobuwie w grupy CCC, obejmując obligacje o wartości 360 mln zł.O 2,5 proc. do 180,40 zł poszły w górę notowania KGHM, co przesądziło o wzroście samego indeksu mimo, że większość wchodzących w jego skład spółek straciła na wartości.

Liderem spadków był Mercator - kurs akcji obniżył się o 5,5 proc. do 169,6 zł. To jest najniższe zamknięcie sesji od 52 tygodni. Przed sesją spółka skorygowała w dół szacunki wyników za II kwartał 2021 roku, z których wynika, że zysk netto w tym okresie mógł wynieść 114 mln zł, a nie 147 mln zł, jak informował Mercator w połowie lipca.

Czwartą z rzędu spadkową sesją zanotowały akcje Allegro. Kurs zniżkował o 1,4 proc. do 63,46 zł.

W grupie firm z indeksu mWIG40, który w piątek wypadł najsłabiej, ponad 3 proc. spadły notowania Data Walk, a granicę 2-proc. spadków przekroczyły jeszcze OAT, Develia i Millennium.

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się akcje Kruka - obroty nimi wyniosły 23,5 mln zł, a kurs wzrósł 1,2 proc. do 331,4 zł. Notowania spółki znajdują się na najwyższym poziomie od 4 lat. Kurs rósł w piątek drugi dzień z rzędu, po publikacji raportu za I półrocze, w którym Kruk poinformował o 396 mln zł zysku netto, wobec straty przed rokiem. Na konferencji przedstawiciele firmy ocenili, że działająca w branży windykacyjnej spółka może w tym roku otrzymać od dłużników 2 mld zł wpłat.

W gronie firm z sWIG80 kolejny raz w ostatnich dniach liderem wzrostów był w piątek ZE PAK. Kurs zwyżkował o 12,8 proc. i zamknął notowania na poziomie 20,30 zł, najwyższym od 6 lat. Obroty akcjami wyniosły 9,0 mln zł i były najwyższe w sWIG80. Odkąd spółka podała 31 sierpnia w komunikacie prasowym, że kontrolujący firmę Zygmunt Solorz wspólnie z Michałem Sołowowem zdecydowali o rozpoczęciu projektu, którego celem jest budowa w Pątnowie, na bazie aktywów ZE PAK, elektrowni jądrowej w technologii małych reaktorów modułowych (SMR), kurs akcji poszedł w górę 120 proc.

W piątek wzrostem o 8,5 proc. do 33,85 zł wyróżniły się akcje Bogdanki, podążające w górę za cenami węgla. Kurs akcji jest najwyższy od ponad roku. Obroty akcjami wyniosły 6,5 mln zł i był to drugi wynik w sWIG80.