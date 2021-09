Reklama

"Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w I półroczu 2021 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży grupy, jak również ii) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności kadry specjalistów w zakresie wdrożeń, programowania i sprzedaży, jaki i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową" - czytamy w komunikacie.

"Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 14 088 tys. zł wobec 5 116 tys. zł w I półroczu roku 2020, co stanowi wzrost o ok. 175%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -3 126 tys. zł wobec -4 642 tys. zł w I półroczu roku 2020, co stanowi zmniejszenie straty o ok. 33%, podano także.

Spółka zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w spółce zależnej DataWalk Inc. na kwotę 3 766 tys. zł, tym samym łączna wartość odpisów dokonanych w I półroczu 2021 r. wyniosła 6 735 tys. zł. Do dnia bilansowego 30 czerwca 2021 r. spółka dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na całość inwestycji w DataWalk Inc.

Dokonany odpis nie będzie miał wpływu na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zaznaczono.

DataWalk planuje publikację raportu okresowego na 30 września 2021 r.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)