Cena wersji standardowej to 19,99 euro/USD, zaś "Ringmaster's Edition" dostępne będzie w cenie 29,99 euro/USD.

"'The Amazing American Circus' jest chyba pierwszą grą, w której gracz może stać się cyrkową legendą. Spływają do nas pierwsze recenzje i, co dla nas absolutnie najważniejsze, wszystkie chwalą najważniejszy aspekt każdej produkcji - gameplay. Wśród ocen krytyków pojawiła się m.in. recenzja od Turn Based Lovers, którzy ocenili naszą grę na 8,5/10. Liczymy, że opinie użytkowników na wszystkich platformach będą na zbliżonym poziomie" - powiedział joint-CEO Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

"The Amazing American Circus", największa tegoroczna premiera Klabatera, to oryginalne połączenie mechanik karcianych, z rozwiązaniami rodem z tycoonów i symulatorów. Gracze będą musieli wykazać się strategicznym planowaniem trasy cyrkowej oraz trafnym doborem artystów mających zabawić publiczność, podano także.

"W przypadku wersji na komputery osobiste, 'The Amazing American Circus' zadebiutuje w dwóch edycjach: standardowej oraz 'Ringmaster's Edition' zawierającej zestaw bonusowych materiałów cyfrowych. Z okazji premiery edycja podstawowa 'The Amazing American Circus' dostępna będzie na premierę z 10% zniżką we wszystkich najważniejszych sklepach internetowych - Steam, GoG, Humble Bundle, Fanatical i Green Man Gaming" - czytamy dalej.

"The Amazing American Circus" jest osadzone w czasach zmierzchu ery Dzikiego Zachodu. Łącznie na potrzeby gry zostało stworzonych 200 ręcznie ilustrowanych kart, związanych z 15 rodzajami artystów cyrkowych. W ciągu kilkunastu godzin rozgrywki, na graczy czeka ponad 90 miast i lokacji do odwiedzenia oraz 32 unikalnych przeciwników, których należy pokonać śmiechem. Poza karcianymi pojedynkami z widzami, na użytkowników czeka zarządzanie taborem cyrkowym. Gra dostępna jest na PC, Playstation 4/5, Xbox One/Series X|S oraz Nintendo Switch, podsumowano w materiale.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

(ISBnews)