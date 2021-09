Reklama

"W związku z zatwierdzeniem prospektu przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) oraz notyfikacją prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego Vita 34 AG [...] ogłasza rozpoczęcie okresu przyjmowania dobrowolnej oferty zamiany wszystkich znajdujących się w obrocie akcji polskiego Banku Komórek Macierzystych [...]. Zgodnie z publikowanymi wcześniej informacjami, Vita 34 oferuje 1,3 nowej akcji Vita 34 w zamian za każdą 1 akcję PBKM" - czytamy w komunikacie.

Oferta zamiany jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym osiągnięcia minimalnego poziomu przyjęcia oferty wynoszącego 95%. Okres przyjmowania deklaracji przyjęcia rozpoczyna się 20 września 2021 r. i ma zakończyć się 18 października 2021 r., wskazano również.

Zarządy Vita 34 i PBKM wspierają połączenie działalności przedsiębiorstw (business combination) ze względu na perspektywy budowy długoterminowej wartości dla akcjonariuszy obydwu spółek. Kilku akcjonariuszy PBKM zawarło już wiążące zobowiązania do przeniesienia na Vita 34 w sumie 6 363 170 akcji PBKM w zamian za nowe akcje Vita 34 (odzwierciedlające ok. 68,14% obecnego kapitału zakładowego PBKM). Do akcjonariuszy tych należą m.in.: AOC Health GmbH, Jakub Baran - prezes zarządu PBKM oraz Tomasz Baran - wiceprezes zarządu PBKM, podkreślono.

"Zachęcamy akcjonariuszy PBKM do przyjęcia naszej oferty, gdyż połączenie działalności przedsiębiorstw (business combination) ma istotne uzasadnienie strategiczne związane z połączeniem wysoce komplementarnych firm i stworzeniem wiodącego, ogólnoeuropejskiego rodzinnego banku krwi pępowinowej. Silne wsparcie dla tego połączenia przez ponad dwie trzecie akcjonariuszy PBKM uwypukla ich przekonanie co do tego, że Vita 34 i PBKM będą mogły w przyszłości budować coraz większą wartość dla akcjonariuszy" - powiedział dyrektor generalny Vita 34 Wolfgang Knirsch, cytowany w komunikacie.

Vita 34 została założona w 1997 roku w Lipsku i jest jednym z wiodących banków komórek macierzystych w Europie. Jako pierwszy prywatny bank krwi pępowinowej w Europie i pionier bankowania komórek firma zbudowała ofertę obejmującą logistykę poboru, przetwarzania i przechowywania komórek macierzystych z krwi i tkanek pępowinowych jako dostawca kompleksowej usługi krioprezerwacji.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

