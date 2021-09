Reklama

"Sierpień to z reguły jest jeszcze miesiąc spowolnienia wakacyjnego w naszej branży, jednak w tym roku sprzedaż była bardzo wysoka - był to drugi, po marcu, najlepszy miesiąc pod względem przychodów w tym roku. Wypracowaliśmy solidny 18-proc. wzrost przychodów, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni i który jest zgodny z naszymi planami. Nadchodzące miesiące będą dla nas szczególnie ważne, ponieważ wkraczamy w najbardziej intensywny i pracowity dla naszej branży okres. Jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani i z niecierpliwością na niego czekamy" - powiedział członek zarządu oraz dyrektor ds. relacji inwestorskich i ryzyka Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

Dodał, że produktami, które zanotowały najwyższe wzrosty sprzedaży w sierpniu 2021 r., były akcesoria oraz laptopy, szczególnie MacBook Air.

"Jeśli chodzi o geograficzną strukturę sprzedaży, to wyróżniało się 5 krajów z najwyższymi przychodami: Rosja, Ukraina, Kazachstan, Słowacja oraz rejon Środkowego Wschodu. Bardzo dobrze radziła sobie również Polska, która w sierpniu odnotowała znaczący wzrost sprzedaży. Dodatkowo, porównując przychody wypracowane przez spółkę polską Asbis Poland w lipcu i sierpniu tego roku, widać, że w sierpniu przychody te były niemal dwukrotnie wyższe" - zakończył Tziamalis.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)