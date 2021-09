Reklama

"W drugim półroczu chcemy sfinalizować sprzedaży Life Brain, Eurohold, Mobiltek i Vortex. To są 4 wyjścia, które są przez nas planowane w tym okresie. W 2022 r. chcemy zrealizować wyjście z Moreli.net i rozważamy tu trzy opcje czyli sprzedaż do inwestora strategicznego, innego funduszu, albo wprowadzenie spółki na giełdę. Kolejne spółki to GaneDesire, Focus Telecom, Travelataru, i Linxdatacenter" - powiedział Czechowicz podczas wideokonferencji prasowej.

Dodał, że jeżeli nie będzie silniejszej kolejnej fali pandemii, to może dojść do udanego wyjścia MCI całościowego lub częściowego ze spółki Travelataru.

Czechowicz zapowiedział także, w 2023 r. planowane są wyjścia z takich spółek, jak: Gett, Market Finance i Azimo. Z kolei w 2024 r. - ze spółek: Netrisk.hu, Answear.com i Asgoodasnew, a w 2025 r. planowane wyjścia dotyczyć mają firm: IAI S.A. i Pigu.it.

"Całkowita wartość wyjść z tego portfela to ok. 2,5 mld zł i jest to wartość konserwatywna" - powiedział także Czechowicz.

"Jednocześnie chcemy realizować 1-3 inwestycje rocznie o preferowanej wielkości equity ticket 25-100 mln euro. W sferze naszych zainteresowań znajdują się lokalni liderzy z regionu CEE/CE z szansą na transgraniczną ekspansję. Szczególnie sektor SaaS leży w naszym kręgu zainteresowania, także fintechy, ale jesteśmy otwarci m.in. na e-commerce i market place "- dodał prezes.

Według niego, MCI ma bardzo dobre doświadczenia z wykupywaniem spółek z portfeli funduszu VC i PE i ten trend będzie kontynuowany.

"Zanika 'public to private'. Obecne wyceny na giełdach są wysokie. My zrobiliśmy historycznie 4-5 transakcje 'public to private' i myślimy, że liczba tych transakcji będzie malała. Patrzymy także na sukcesje i M&A. [...]. Liczymy, że uda nam się zrealizować od jednej do trzech inwestycji rocznie. W tym roku mam nadzieję, że będzie to więcej niż jedna inwestycja" - dodał prezes.

Czechowicz dodał,że spółka zgodnie z przyjętym programem obligacji będzie chciała jeszcze w tym roku zrealizować emisje.

"Będzie to taka emisja na 'magazyn', bo nie sądzę, abyśmy byli w stanie te środki zainwestować w perspektywie krótkoterminowej. Szacujemy, że płynność, czyli zdolność do nowych inwestycji będzie wynosiła ok 1 mld zł na koniec tego roku, może ciut większa, bo będzie to zależało od finalizacji wyjść z portfela" - podsumował prezes.

Zgodnie z zatwierdzonym prospektem emisyjnym obligacji do 100 mln zł, planowane są dwie emisje: I emisja w IV kw. o wartości 20 mln zł i II emisja w I kw. 2022 r. o wartości 80 mln zł.

MCI Capital, będący głównym inwestorem w MCI.PrivateVentures FIZ, jest wiodącym funduszem private equity zorientowanym na technologię, działającym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i zarządzającym funduszami evergreen. Jest notowany na GPW od 2001 r.

(ISBnews)