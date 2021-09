Reklama

"W tym roku spółka zainstaluje w Polsce ok. 5 000 Paczkomatów, z czego 60% będzie zlokalizowanych na wsi. Chcemy aktywizować nowych klientów, mamy świadomość, że to właśnie my pozyskujemy przychody dla sklepów internetowych. Mamy obecnie 15 mln korzystających z usług InPostu i chcemy zagospodarować kolejnych 13 mln klientów" - powiedział Brzoska podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach.

Zdaniem Brzoski, nowym trendem, który będzie napędzał handel internetowy, będzie formuła handlu używanymi rzeczami od klienta do klienta i od platform pośredniczących w takim handlu do klienta.

"Spodziewam się, że w ciągu najbliższych 6-7 lat e-commerce będzie miał 40-50% udziału w handlu ogółem. Mam nadzieję, że jeszcze jest dużo lokalizacji na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, które chcemy zagospodarować" - powiedział Brzoska w rozmowie z ISBnews po panelu.

Na początku września br. InPost informował, że liczba Paczkomatów przekroczyła 14 000. Później, po publikacji wyników za I półr., spółka podtrzymała, że liczba Paczkomatów na koniec roku ma wynieść (łącznie) 18 250 - 19 000. Zgodnie z wcześniejszymi planami, w Polsce liczba Paczkomatów na koniec br. ma wynieść 15 500 - 16 00. W 2020 r. sieć Paczkomatów wzrosła o 47% r/r do 12 254 maszyn, w tym w Polsce - o 50% r/r do 10 776 sztuk.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)