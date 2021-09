Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2,94 mln zł wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 8,89 mln zł wobec 8,52 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej (ze sprzedaży i dotacji łącznie) sięgnęły 70,82 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 36,68 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 9,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 141,65 mln zł w porównaniu z 67,67 mln zł rok wcześniej.

EBITDA i zysk netto grupy bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego wyniosły odpowiednio 35,2 mln zł oraz 18,3 mln zł, wobec 15,8 mln zł oraz 9,4 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze 2021 r. to kolejne dwa bardzo dobre kwartały dla Selvity. Zanotowaliśmy wzrosty na każdym polu prowadzonej działalności, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jesteśmy zadowoleni z 17-proc. wzrostu osiągniętego przez Usługi realizowane w kraju, gdyż warto zwrócić uwagę, że porównujemy ten okres do rekordowej I połowy 2020 r., kiedy to w pierwszych miesiącach pandemii odnotowaliśmy skokowe 40-50-proc. wzrosty. Rosną również przychody generowane przez naszą chorwacką Spółkę - Fideltę, która dołączyła do Grupy na przełomie roku, co więcej, dzieje się to przy wysokich marżach. Także nasza druga spółka - Ardigen umacnia swoja pozycję na rynku spółek AI, zachowując najwyższą dynamikę wzrostu w Grupie" - powiedział prezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody od klientów z usług realizowanych w Polsce wyniosły 65,1 mln zł i były wyższe o 17% w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r., kiedy to wyniosły 55,4 mln zł. Wzrost przychodów osiągnięto przy bardzo wysokiej bazie zrealizowanej w I półroczu 2020 r., kiedy to zanotowano rekordową, niemal 50-proc. dynamikę przychodów. EBITDA usług realizowanych w Polsce w I półroczu 2021 r. (znormalizowana o wpływ programu motywacyjnego) wyniosła 14,6 mln zł (marża: 21%), podano także.

Segment bioinformatyczny, reprezentowany przez spółkę zależną Selvity - Ardigen, zamknął pierwsze półrocze 2021 r. kwotą 13,1 mln zł przychodów od klientów (14,6 mln zł liczone z grantami), podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było to 7,1 mln zł (8,8 mln zł), co daje wzrost o 84%. EBITDA Ardigenu ukształtowała się na poziomie 2,8 mln zł (marża: 19,1%) i była wyższa o 56% r/r.

Fidelta, reprezentująca segment usług realizowanych w Chorwacji, odnotowała 59,1 mln zł przychodów od klientów przy EBITDA 17,8 mln zł (marża: 30,1%). Spółka jest częścią Grupy Selvita od stycznia 2021 r.

"Pierwsze półrocze 2021 r. to dynamiczny wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych. Wraz z przejęciem Fidelty znacząco przyrosła sprzedaż w krajach UE oraz Szwajcarii, gdzie chorwacka spółka realizuje większość przychodów. Rozwój organiczny Selvity i Ardigenu odpowiadał z kolei za istotny wzrost w USA. Przychody z USA, najbardziej konkurencyjnego rynku na świecie, wyniosły 38,1 mln zł, co oznacza wzrost o 81,4% r/r, co podkreśla wysoką jakość usług dostarczanych przez spółkę" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 0,62 mln zł wobec 0,59 mln zł straty rok wcześniej.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

