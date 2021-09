Reklama

"Photon Energy Solutions, spółka zależna Grupy Photon Energy, zajmująca się rozwiązaniami EPC (projektowaniem instalacji, dostawą oraz montażem urządzeń) dostarczyła technologię i zbudowała w ramach konsorcjum kierowanego przez firmę RenCraft elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,95 MWp do zarządzanej przez przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie" - czytamy w komunikacie.

Photon Energy Solutions, zakontraktowana do zaprojektowania i budowy elektrowni PV, będzie również świadczyć usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym 60 miesięcy od daty uruchomienia instalacji, podkreślono.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z sukcesu projektu zrealizowanego w Koszalinie. Nasze rozwiązania w zakresie energii słonecznej, umożliwiające niezawodne dostawy czystej energii dla obiektów miejskiej infrastruktury, wielokrotnie potwierdziły swoją skuteczność. Dostarczona instalacja nie tylko zapewnia zrównoważone rozwiązanie dla lokalnej oczyszczalni ścieków, ma również zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dostaw energii z sieci" - powiedział CEO Photon Energy Georg Hotar, cytowany w materiale.

"Był to trudny projekt z uwagi na wysokie wymagania klienta oraz proces realizacji w czasie trwania pandemii COVID-19. Pomimo to, wraz z zespołem Photon Energy, udało nam się dostarczyć unikalne rozwiązania, począwszy od nietypowego układu elektrowni fotowoltaicznej (instalacja wschód-zachód), poprzez najnowocześniejszy system interfejsów zasilania sieci średniego napięcia, aż po zastosowanie opartego na chmurze systemu SCADA w celu optymalizacji automatycznego zużycia wytworzonej energii" - dodał prezes RenCraft Przemysław Kowalski.

Jest to czwarty projekt zrealizowany wspólnie przez Photon Energy i RenCraft. Pierwsza instalacja fotowoltaiczna o mocy 311 kWp, służąca do zasilania oczyszczalni ścieków i przedsiębiorstwa wodociągowego w Rudzie Śląskiej, została uruchomiona w 2012 roku. Była to wówczas największa dachowa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce, przypomniano.

RenCraft oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie rozproszonej energetyki odnawialnej, zapewniając integrację technologii niezbędnych przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych. Firma RenCraft powstała w 2009 roku i posiada swoje biura w Gdańsku oraz w Bydgoszczy.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)