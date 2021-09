Reklama

"W ramach podpisanej umowy Silvair dostarczy licencje na oprogramowanie układowe dedykowane do urządzeń oświetleniowych. Odpowiada również za dostarczenie technologii w postaci narzędzi do uruchamiania i konfiguracji sieci oświetleniowych. Umożliwia to szybkie, bezproblemowe zainstalowanie profesjonalnego i konkurencyjnego cenowo systemu do kontroli oświetlenia" - czytamy w komunikacie.

EiKO Global, LLC jest amerykańskim producentem oświetlenia z biurami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Od ponad 40 lat spełnia potrzeby oświetleniowe użytkowników komercyjnych i przemysłowych jako lider na rynku modernizacji i renowacji, dostarczając szeroką gamę wysokiej jakości inteligentnych opraw i rozwiązań oświetleniowych.

"Technologia Silvair będzie wykorzystywana przez firmę Eiko do wdrożeń w przestrzeniach komercyjnych oraz instalacjach zewnętrznych i ma stać się wiodącym systemem do kontroli oświetlenia oferowanym przez firmę" - czytamy dalej.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

(ISBnews)