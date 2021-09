"Mieliśmy zdecydowane odreagowanie ostatnich spadków i na wykresie WIG20 wygląda to tak, jakby spadkowa korekta mogła się już zakończyć. Pewnym czynnikiem ryzyka jest kończące się dziś posiedzenie Fed, ale nie sądzę, żeby amerykańskie władze monetarne mogły czymś negatywnie zaskoczyć rynek. Nie jest przesądzone, czy w komunikacie po posiedzeniu znajdzie się wzmianka o ograniczeniu skupu aktywów (tapering). A nawet jeśli tak będzie, to spodziewałbym się, że wymowa komunikatu złagodzi to działanie, bo Fed wydaje się tym razem działać wyjątkowo ostrożnie z zacieśnianiem polityki monetarnej" - powiedział PAP Biznes Kamil Jaros.

Reklama

WIG20 rozpoczął notowania na poziomie 2.295 pkt., niemal 20 pkt. ponad wtorkowym zamknięciem i przez większą część sesji indeks poruszał się w trendzie wzrostowym, z przerwą na konsolidację między 11.30 i 15.30. W ukształtowaniu ostatniej fali wzrostowej pod koniec sesji pomogły rynki w USA, gdzie notowania rozpoczęły się na plusie. Na początku sesji amerykańskie indeksy dalej zyskiwały na wartości, rosnąc o 17.00 po ok. 1 proc.

Ostatecznie WIG20 wzrósł w środę o 2,5 proc., najwięcej od 7 lipca. Na zamknięciu sesji indeks miał wartość 2.334,1 proc. i w całości wymazał spadek z sesji poniedziałkowej.

GPW należała do najsilniejszych rynków w Europie. Kiedy w Warszawie kończyły się notowania, niemiecki DAX rósł o 0,8 proc.

Także pozostałe główne indeksy GPW zakończyły sesję wzrostami. WIG zyskał 2,2 proc. i wyniósł 70.950,82 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,8 proc. do 5.300,18 pkt., a sWIG80 zamknął sesję na 21.196,39 pkt.

"Korekta na WIG20 ma podobne rozmiary jak w czerwcu. Wtedy była to jedynie przerwa w trendzie wzrostowym i także tym razem jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz" - powiedział Jaros.

Liderem wzrostów były w środę spółki surowcowe - indeks WIG-Górnictwo zyskał 5,4 proc. Ponad 3 proc. zyskały WIG-Odzież i WIG-Banki, a spośród 15 indeksów branżowych jedynie WIG-Telekomunikacja zanotował symboliczny spadek.

Obroty akcjami przekroczyły 930 mln zł, z czego 740 mln zł przypadło na firmy z WIG20. Liderem pod tym względem było JSW (110,7 mln zł), które wyprzedziło KGHM (108,5 mln zł).

Spośród spółek z WIG20 kursy sześciu wzrosły o ponad 3 proc. Notowania JSW poszły w górę o 9,6 proc. do 53,4 zł, a KGHM, który we wtorek zamknął sesję na najniższym poziomie w tym roku, w środę podrożał o 4,8 proc. do 163,2 zł. W obydwu przypadkach spółkom sprzyjały silne wzrosty notowań surowców, które produkują. Notowania węgla koksującego rosły w środę ponad 5 proc., a kurs miedzi zwyżkował ponad 2 proc.

Najwyżej w historii zamknęły sesję akcje LPP, które po wzroście o 4,25 proc. osiągnęły poziom 15.200 zł.

W mWIG40 granicę 3-proc. wzrostów przekroczyło siedem firm. Lider było DataWalk - akcje spółki podrożały o 5,7 proc. do 221 zł i znalazły się 4 zł poniżej historycznego maksimum z początku września.

O 4,9 proc. do 11,7 zł poszły w górę notowania akcji Eurocash. Spółka nie miała ostatnio dobrej passy. Kurs akcji spadł o 25 proc. w ciągu pięciu miesięcy i we wtorek znalazł się na najniższym poziomie w tym roku.

W trendzie wzrostowym utrzymuje się Kruk. W środę akcje podrożały o 3,7 proc. do 343 zł i notowane były najwyżej od czterech lat.

Wśród liderów wzrostów znalazły się również banki, a Alior (+3,5 proc.) zanotował najwyższe obroty w mWIG40 (19,5 mln zł).

W gronie firm z sWIG80 surowcowa hossa znalazła odbicie w kursie akcji Bogdanki. Notowania poszły w górę o 11,5 proc. do 37,80 zł, a obroty akcjami na poziomie 13,9 mln zł były najwyższe w indeksie.

Utrzymuje się także podwyższone zainteresowanie akcjami ZE PAK. We wrześniu ich kurs zdążył wzrosnąć z 11,5 zł do 25,2 zł, by następnie spaść do 17,35 zł, a w środę ponownie ruszył w górę, tym razem o 10,1 proc. Na zamknięciu akcje kosztowały 19,1 zł, obroty nimi wyniosły 5,6 mln zł.

Kursy sześciu innych spółek z sWIG80 - Oponeo.pl, Action, BOŚ, Mirbudu, Astarty i Pekabeksu - zyskały ponad 5 proc.

Po spadku o 4,4 proc. do 99,5 zł, najniższe zamknięcie sesji od ponad pół roku zanotowały akcje ML System. Obroty wyniosły 2,9 mln zł.

Na szerokim rynku ponownie powodzeniem cieszył się Bumech, którego notowania poszły w górę o 18,7 proc. do poziomu 7,34 zł, przy obrotach w wysokości 1,8 mln zł.