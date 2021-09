Reklama

"Zgodnie z przedstawioną oceną, wnioski spółki obejmujące projekty: "Rozwój i implementacja algorytmów do budowania sztucznej inteligencji przeciwników w formie dynamicznie dopasowującego poziom trudności, wieloagentowego i heterogenicznego środowiska przy wykorzystaniu metod uczenia przez wzmocnienie na potrzeby innowacyjnych modułów w grze Uragun" oraz "Narzędzie do automatycznego testowania gier z wykorzystaniem sztucznej inteligencji" zostały wybrane do dofinansowania" - czytamy w komunikacie.

Całkowita wartość pierwszego projektu to 3 728 672,5 zł brutto, przy czym rekomendowana, przyznana kwota do dofinansowania to: 2 237 203,5 zł. Z kolei całkowita wartość drugiego projektu to 5 024 490 zł brutto, przy czym rekomendowana, przyznana kwota do dofinansowania to: 3 014 694 zł, podano także.

Wcześniej Kool2Play informował, że w obu projektach planuje wdrożenie rezultatów prac w okresie 3 lat od zakończenia prac badawczych.

Kool2Play to notowany na rynku NewConnect deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

(ISBnews)