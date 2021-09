"To trzecia spadkowa sesja na WIG20, ale druga kiedy jesteśmy zauważalnie słabsi od otoczenia w Europie - piątek także zamykaliśmy na dole tabeli. Jeszcze rano wydawało się, że to może być sesja odbicia, ale końcówka sesji w Azji była słabsza, a po zauważalnie wyższym otwarciu w Europie widoczne było schodzenie coraz niżej. Wejście do gry Amerykanów nie pokazało zmiany w tym trendzie" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Na rynkach widać niepewność o to co będzie dalej. Jesteśmy cały czas w układzie podwyższonej inflacji, Fed zapowiada tapering i inne banki centralne też mogłyby skłonić się do zacieśniania swojej polityki. Temat Evergrande został zepchnięty na dalszy plan, ale nadal wisi nad rynkiem" - dodał.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 stracił 0,29 proc. do 2.292,47 pkt., WIG zniżkował o 0,19 proc. do 70.027,10 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,16 proc. do 5.272,06 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,26 proc. do 21.125,61 pkt.

Krajowe indeksy znalazły się w gronie najsłabszych w Europie. W momencie zamknięcia notowań na GPW większość giełd rosła, a zwyżki sięgały 3 proc. na Islandii. Niemiecki DAX rósł o 0,4 proc. Z kolei w USA S&P 500 tracił 0,2 proc. a Nasdaq spadał o 0,6 proc.

Ryczko zwrócił uwagę, że na globalnych rynkach w centrum uwagi inwestorów były rosnące ceny źródeł energii - gazu ziemnego, węgla i ropy, która znalazła się na 3-letnim maksimum.

"Subindex Euro Stoxx 600 grupujący spółki związane z ropą i gazem był dziś najmocniejszy. Mocne globalnie były także banki, ze względu na rosnące rentowności" - wskazał analityk.

"Choć na krajowym parkiecie te trendy nie były specjalnie widoczne, to właśnie paliwowy Orlen i dwa banki rosły najmocniej w WIG20" - dodał.

Obroty na GPW przekroczyły 1 mld zł, z czego 807 mln zł przypadło na największe firmy. Inwestorzy handlowali przede wszystkim walorami Orlenu (127 mln zł), PKO BP (113 mln zł) oraz Allegro (104 mln zł).

Rosło 5 z 15 indeksów sektorowych, w tym najmocniej motoryzacja - o 1,5 proc., poprawiając swój historyczny szczyt notowań. Banki zwyżkowały o 1 proc., choć w ciągu dnia wzrosty sięgały 2 proc.

Wcześniejsze 2 proc. wzrosty PKN Orlen, PKO i Pekao nieco stopniały i spółki te zakończyły notowania 1,2 - 1,1 proc. na plusie.

Na koniec dnia traciła większość spółek z WIG20 (13 z 20), w tym najmocniej CCC (-3,6 proc.), które zakończyło tym samym trwającą cztery sesje serię wzrostów. Tuż za CCC było będące w tym samym sektorze LPP (-2,7 proc.). Indeks sektora także spadł o 2,7 proc.

Po ok. 1,5 proc. traciły Tauron, CD Projekt, Asseco, Lotos i Dino.

Najsłabszą branżą w poniedziałek okazały się leki - poszły w dół o blisko 3 proc. Jak wskazał Ryczko, przyczynił się do tego ponad 7 proc. spadek notowań Celon Pharmy, która waży najwięcej w tym indeksie sektorowym. Kurs dotarł do 36,1 zł i znalazł się najniżej od blisko roku.

Między 3 a 4 proc. zniżkowały Ciech, Enea i LiveChat Software.

W sWIG80 na koniec dnia najmocniej rósł Serinus (10,2 proc.), choć przez większość sesji uwaga inwestorów skupiała się na ML System i ZE Paku. Ryczko zwrócił uwagę, że zwyżka gazowego i naftowego Serinusa wpisuje się w panujący na rynku trend, przy czym w ostatnim czasie ma ona opinię nieco spekulacyjnej.

Ostatecznie ZE PAK wzrósł o blisko 10 proc., przy 6,5 mln zł obrotów. Tym razem Zespół Elektrowni PAK poinformował, że zakończył pierwsze półrocze 2021 roku zyskiem netto w wysokości prawie 20 mln zł wobec straty netto przed rokiem na poziomie 261 mln zł. Spółka od czasu podania informacji o budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie kurs spółki podlega podwyższonej zmienności.

Notowania ML System wzrosły o 8,2 proc. i przy najwyższych obrotach w indeksie (9,3 mln zł) odbiły po tygodniowej serii spadków. Poniedziałkowy ruch rozpoczął się po informacji, że ML System zawarł umowę o współpracy ze spółkami Pilkington IGP oraz Pilkington Polska w sprawie wspólnej koordynacji sprzedaży produktów szklanych dla budownictwa wykorzystujących powłoki kwantowe oraz technologię BIPV, a także produktów linii Smart Glass.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji w dół szedł przede wszystkim Voxel (-4,6 proc.), który kontynuuje korektę po wyznaczeniu 10 września rekordu notowań.

Z kolei po tym jak w ubiegłym tygodniu TIM poprawił 14-letni szczyt, kurs w poniedziałek zniżkował drugą sesję z rzędu (-3,4 proc.).

Po ok. 3,5 proc. traciły także Agora i Oponeo .pl.

Na szerokim rynku 12-proc. spadek utrzymały notowania Medicalgorithmics, który podał, że chce pozyskać dodatkowe środki w celu zapewnienia finansowania i możliwości kontynuowana strategii rozwoju oraz zabezpieczenia płynności grupy. Wśród rozważanych scenariuszy jest emisja akcji i obligacji, a celem jest pozyskanie 2-5 mln USD.