Zysk operacyjny wyniósł 31,1 mln zł wobec 15,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,28 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 112,01 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 75,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 382,58 mln zł w porównaniu z 236,77 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy zrealizowane za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2021 roku wyniosły 382 576 tys. zł i były wyższe o 62% w stosunku do okresu porównawczego kończącego się 30 czerwca 2020 r. Zysk z działalności operacyjnej [...] wyniósł 54 856 tys. zł, co oznacza wzrost o 55% [...]. Wartość EBITDA wyniosła 60 709 tys. zł. Zysk netto Grupy Ferro za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2021 roku osiągnął wartość 76 742 tys. zł, wzrost o 166% w stosunku do wyniku wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 43,39 mln zł wobec 8,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

