"W tym roku jeszcze poinformujemy o wyborze lokalizacji zakładu. W tej chwili brane pod uwagę są trzy lokalizacje i z tych trzech wspólnie wybierzemy jedną i wtedy poinformujemy o dalszych działaniach. Chcemy, aby fabryka powstała w ciągu dwóch lat, a jednocześnie będziemy powoli budowali rynek sprzedaży, tak aby z chwilą rozpoczęcia przez nią działalności, będziemy mogli część tej sprzedaży już obsłużyć" - powiedział Fojt podczas wideokonferencji.

Dodał, że nie są także wykluczone dostawy dla potrzeby partnera z Singapuru do krajów z poza Europy.

W ub. tygodniu Pozbud informował, że podpisał z Durapower i Elmodis porozumienie odnośnie uruchomienia zakładu produkcji baterii w Polsce. Strony zakładają, że zakład rozpocznie działalność etapami, dążąc do rocznej, docelowej, zdolności produkcyjnej do 2 GWh wytworzonych baterii. Podano wtedy także, że Durapower jest firmą specjalizującą się w produkcji lekkich, łatwo skalowalnych i bezpiecznych baterii litowo-jonowych do kontenerowych rozwiązań ESS.

Grupa Pozbud posiada kompetencje produkcyjne, inżynieryjne i handlowe oraz działa w zdywersyfikowanych obszarach biznesowych, do których należą: budownictwo teletechniczne, stolarka drewniana, budownictwo mieszkaniowe, kolejnictwo oraz odnawialne źródła energii. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 193,75 mln zł w 2020 r.

