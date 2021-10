Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 482 punkty, czyli 1,43 proc., do 34.326,46 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,15 proc., do 4.357,04 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,82 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.566,70 pkt. Indeks przerwał serię pięciu spadkowych dni z rzędu.

„Połączenie spowalniającego wzrostu, mniej akomodacyjnej polityki pieniężnej, chińskich problemów w gospodarce, zanikających bodźców fiskalnych i dokuczliwych wąskich gardeł w łańcuchu dostaw, przyczyniło się do obniżenia nastrojów inwestorów, gdy zbliżamy się do jesieni i czwartego kwartału” – powiedział Chris Hussey, dyrektor zarządzający w Goldman Sachs.

Chociaż październik znany jest z poważnych krachów na rynku, zazwyczaj jest to początek lepszego okresu sezonowego dla akcji. Według Stock Trader’s Almanach historycznie S&P 500 odnotował w październiku średni wzrost o 0,8 proc. Według danych akcje średnio wzrosły o 1,6 proc. i o 1,5 proc. w listopadzie i grudniu.

S&P 500 zakończył wrzesień ze spadkiem o 4,8 proc., przełamując siedmiomiesięczną passę wzrostów. Dow i Nasdaq Composite spadły odpowiednio o 4,3 proc. i 5,3 proc.

10 z 11 sektorów indeksu S&P 500 poniosło we wrześniu straty, co doprowadziło do 7,4-proc. spadku w IX w sektorze materiałów. Energy z kolei zyskała we wrześniu 9 proc.

S&P jest teraz o 5,2 proc. poniżej swojego rekordowego poziomu osiągniętego na początku września. Indeks jest wciąż 15 proc. na plusie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Merck rósł o 9,5 proc. Firma ogłosiła, że eksperymentalna terapia na Covid-19 zmniejszyła ryzyko zgonu i hospitalizacji o 50 proc. Merck planuje jak najszybciej złożyć wniosek o zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych.

Akcje Royal Caribbean i Las Vegas Sands rosły odpowiednio o 4 proc. i 3 proc.

Southwest Airlines szedł w górę o 4,5 proc. po tym, jak JPMorgan podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.

Lordstown Motors spadł o 11 proc. Spółka zawarła umowę, aby sprzedać swoją fabrykę w Ohio firmie Foxconn z Tajwanu za 230 mln USD.

Coty rósł o 6 proc. Firma ogłosiła umowę sprzedaży kolejnych 9 proc. udziałów w swoim biznesie kosmetycznym Wella firmie private equity KKR.

Deflator PCE w USA w sierpniu wyniósł 4,3 proc. rdr, wobec 4,2 proc. rdr miesiąc wcześniej i wobec konsensusu na poziomie 4,2 proc.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 3,4 proc. we wrześniu w ujęciu rdr, po wzroście 3,0 proc. w sierpniu. Na rynku szacowano wzrost o 3,3 proc. To najwyższy odczyt inflacji od 13 lat.

„To nie koniec. Wskaźnik zasadniczy może osiągnąć rekordowy poziom w listopadzie, napędzany wzrostem kosztów energii i cen usług związanych z transportem. Jednak pomimo wzrostu, dzisiejszy odczyt postrzegamy jako wczesny sygnał, że niektóre z presji wzrostowych mogą zacząć się łagodzić” – powiedziała Maeva Cousin, starsza ekonomistka ds. strefy euro w Bloomberg Economics.

Wskaźnik aktywności w przemyśle ISM w USA we wrześniu wzrósł do 61,1 pkt. z 59,9 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 59,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 58,6 pkt. wobec 61,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 58,7 pkt. To najniższy poziom wskaźnika od lutego 2021 r.

„Problemy z dostawami nadal sieją spustoszenie w dużej części europejskiej produkcji. Opóźnienia i niedobory są zgłaszane w tempie nienotowanym od prawie ćwierć wieku i nie wykazują żadnych oznak nieuchronnej poprawy” – powiedział Chris Williamson, główny ekonomista biznesowy w IHS Markit.

Prezydent Biden podpisał w czwartek prowizorium budżetowe zapewniające finansowanie działalności państwa do 3 grudnia. Prezydent złożył podpis na kilka godzin przed końcem roku budżetowego. Dzięki temu USA unikną paraliżu funkcjonowania administracji federalnej.

Prowizorium przegłosowały wcześniej - w ciągu kilku godzin - obie izby Kongresu. Było to konieczne, bo czwartek jest ostatnim dniem roku fiskalnego, a Kongres nie uchwalił dotąd całorocznego budżetu. Bez tymczasowego budżetu w piątek doszłoby do tzw. shutdownu, czyli zawieszenia funkcjonowania większości instytucji i programów federalnych.

Choć tym razem takiego scenariusza udało się uniknąć, prowizorium nie rozwiązuje jednak innego potencjalnego kryzysu w finansach państwa, związanego ze zbliżającym się dotarciem przez USA do wyznaczonego prawem limitu zadłużenia. Aby uniknąć bankructwa, Kongres musi zawiesić lub podnieść limit do 18 października. Wtedy to, według szacunków ministerstwa finansów, państwu wyczerpią się dostępne środki.

Pierwsza próba, przegłosowania prowizorium wraz z zawieszeniem limitu, została zablokowana w tym tygodniu przez Republikanów w Senacie, którzy zadeklarowali, że nie będą przykładać ręki do wzrostu zadłużenia. Demokraci mogą to zrobić bez głosów opozycji za pomocą ustawy budżetowej, jednak nie jest jasne, czy będą w stanie zrobić to na czas.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.927 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 111.210 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 43,45 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 697.998.