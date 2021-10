Reklama

"Podpisanie umów z Road Studio oraz True Games to dopiero początek sformalizowanej współpracy ze studiami z Rodziny Movie Games. Już teraz pracujemy nad flagowymi produkcjami Grupy, a dzięki umowom otworzy nam się dostęp do portowania kolejnych gier. W międzyczasie prowadzimy również rozmowy z pozostałymi spółkami wchodzącymi w skład Rodziny MG. Naszym planem jest uzyskanie pierwszeństwo do portowania oraz wydawania na platformy VR największych hitów spod marki Movie Games. Jednocześnie budujemy zespół developerski, aby pracować również nad własnym IP" - powiedział prezes Kamil Mańko, cytowany w komunikacie.

True Games pracuje obecnie nad grami "Nightclub Manager: Violet Vibe", "Gangster Simulator", "Dirty Cop", oraz grą o roboczym tytule "Project Castle". Road Studio natomiast specjalizuje się w grach o tematyce drogi i podróży. Developerzy studia pracują nad "Alaskan Truck Simulator" oraz "American Motorcycle Simulator".

"Platformy Virtual Reality mają przed sobą bardzo duże perspektywy rozwoju. Movie Games VR została powołana, aby w imieniu rodziny Movie Games zagospodarować niszę na tym rynku. Mamy godnego reprezentanta, który wprowadzi nasze największe produkcje do wirtualnej rzeczywistości" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)