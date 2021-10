Reklama

Największe nakłady poniesione zostaną w dominującym dziś segmencie papieru (67% udziału w przychodach, docelowo planowany spadek do 47% w 2030 roku), w którym wyniosą 540 mln zł, w tym 35% w latach 2022-2024, a 65% w latach 2025-2030, podano w prezentacji dotyczącej nowej strategii.

W segmencie energii (obecnie zaledwie 1% przychodów, docelowo minimum 7% w 2030 roku) nakłady wyniosą 450 mln zł, w tym 30% w pierwszych trzech latach obowiązywania strategii, a 70% w latach 2025-2030. Grupa zakłada 40 MW mocy zainstalowanej w źródła słoneczne, 60 MW w źródła wiatrowe i po 8 MW w źródła wodne i bioenergię, wynika także z prezentacji.

Segment celulozy (dzisiaj 30% przychodów, docelowo na niemal niezmienionym poziomie 29%) to nakłady rzędu ponad 300 mln zł, pozwalające na wzrost produkcji z obecnych 417 tys. ton do ponad 500 tys. ton rocznie..

W segmencie opakowań (obecnie 2% przychodów, w 2030 roku 18%), capex wyniesie 200 mln zł, w tym 40% w latach 2022-2024, a 60% w latach 2025-2030. Roczny wolumen produkcji papieru opakowaniowego ma wzrosnąć z 20 tys. ton do 120 tys. ton.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)