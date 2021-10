Reklama

"Przez lata nasze dwa segmenty biznesowe, papieru i celulozy, które znajdują się względem siebie w przeciwfazie, stanowiły naturalny hedging biznesowy wyniku EBITDA. Kiedy malała EBITDA z segmentu papieru, rosła w segmencie celulozy i na odwrót. Zakładamy jednak, że struktura wyniku EBITDA w 2030 roku będzie bardziej zrównoważona" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji.

Zgodnie z nową strategią, do segmentów papieru i celulozy dojdą nowe segmenty - opakowań i energii.

"Zakładamy, że w 2030 roku 29% wyniku EBITDA będzie generował segment celulozy, po 27% segmenty papieru i opakowań, a 17% segment energii" - dodał prezes.

Strategia przewiduje, że EBITDA grupy wzrośnie w tym okresie o 68% względem wyniku z 2021 roku, przy wzroście przychodów o 25%, do ok. 4 mld zł.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)