Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 102 punkty, czyli 0,30 proc., do 34.416,99 pkt. Wcześniej w ciągu dnia indeks spadał nawet 450 punktów.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,41 proc., do 4.363,55 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,47 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.501,91 pkt.

„Wyższe ceny surowców energetycznych wpływają na wyższe zyski z obligacji, ponieważ mają implikacje inflacyjne. Rynek zastanawia się, czy istnieje scenariusz, w którym inflacja będzie nieco bardziej trwała” – powiedział Mike Bell, strateg rynku globalnego w JPMorgan Asset Management.

„Cóż, październik z pewnością zasługuje na miano najbardziej niestabilnego miesiąca w roku. Spodziewamy się, że na rynkach październikowa przejażdżka kolejką górską potrwa nieco dłużej” – powiedział Ryan Detrick z LPL Financial.

Mocne zwyżki cen energii jeszcze bardziej podsycają obawy rynków o inflację. W ciągu zaledwie 2 dni cena gazu w Europie wzrosła o ponad 40 proc. Holenderskie kontrakty terminowe na gaz wzrosły o 20 proc. we wtorek i o kolejne 22 proc. w środę - do 162,12 euro za megawatogodzinę. Brytyjski benchmark zwyżkował o 39 proc. - do niespotykanych dotychczas 407,82 pensów za THM.

„Gwałtowny wzrost cen energii na dłużej podsyca oczekiwania inflacyjne. Dlatego banki centralne będą zmuszone do ochłodzenia przegrzanej inflacji, zamiast próbować przyspieszać ożywienie” – powiedział Ipek Ozkardeskaya, starszy analityk w Swissquote Bank.

Na Wall Street w środę American Airlines i JetBlue spadły po 5 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółek przez Goldman Sachs do „sprzedaj” z „neutralnie”. Goldman powołał się na wyższe ceny paliw i spadek popytu w najbliższym czasie.

Spadały też walory związane z globalnym ożywieniem gospodarczym. Akcje Boeinga, General Electric, Caterpillar i Forda szły w dół o ok. 2 proc.

Największe spadki notował sektor technologiczny, wrażliwy na stopy procentowe - Facebook, Apple i Nvidia spadały po ponad 1 proc.

Palantir rósł o 4 proc. po informacji, że koncern wygrał kontrakt dla armii o wartości 823 milionów dolarów na dostawę platformy Gotham, systemu operacyjnego zaprojektowanego w celu optymalizacji podejmowania decyzji w zakresie obrony.

Notowania Acuity Brands rosły o 12 proc. Producent systemów oświetlenia i zarządzania budynkami odnotował skorygowany zysk kwartalny w wysokości 3,27 USD na akcję, pokonując konsensus szacowany na 2,85 USD.

Seagate Technology spadał o 6 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki przez Morgan Stanley do „sprzedaj” z „neutralnie”.

W firmach w USA przybyło we wrześniu 568 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 428 tys. Miesiąc wcześniej według ADP przybyło 340 tys. miejsc pracy po korekcie z 374 tys.

„Krótko mówiąc, wygląda na to, że wzrost zatrudnienia będzie kwalifikował się jako przyzwoity. Prezes Fedu Jerome Powell zasugerował, że osiągnięcie tego celu jest progiem do rozpoczęcia zmniejszania programu skupu aktywów na posiedzeniu pod koniec listopada” – powiedział Paul Ashworth, szef ds. gospodarki USA w Capital Economics.