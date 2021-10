Reklama

"Spodziewamy się zwiększenia wielkości sprzedaży w IV kwartale 2021 rok do roku, a w przyszłym roku widzimy realne możliwości przekroczenia celu strategicznego 250 tys. ton wyrobów" - powiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk, cytowana w komunikacie.

W III kwartale 2021 r. wolumen sprzedaży wyniósł wstępnie 55,2 tys. ton, co oznacza wzrost o 48% r/r. Przychody wzrosły o 116% do 538,4 mln zł, a znormalizowany zysk netto o 68%, do 28,7 mln zł.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

