"Projekt ten jest na zaawansowanym etapie dewelopmentu - posiada już warunki przyłączenia do sieci. Jest on atrakcyjny inwestycyjnie, zlokalizowany na dużym obszarze o korzystnym profilu terenu. Spełnia więc doskonale kryteria doboru projektów do naszego portfela inwestycyjnego" - powiedziała pełnomocnik zarządu ds. nabywania i rozwoju projektów OZE Marta Masternak, cytowana w komunikacie.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)