Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 236,7 mln zł wobec 1 136,3 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 484,2 mln zł wobec 393,6 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,48% na koniec III kw. wobec 2,71% rok wcześniej.

Wynik na działalności podstawowej wyniósł 1 744,1 mln zł w III kw. wobec 1 548,4 mln zł rok wcześniej.

Koszty działania wyniosły 694,2 mln zł wobec 666,7 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik C/I wyniósł 44,2% na koniec III kw. wobec 45,1% rok wcześniej.

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe wyniosły 80 mln zł wobec 125,1 mln zł rok wcześniej.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły 0,4 mln zł w porównaniu z 20,2 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 200,54 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 186,59 mld zł na koniec 2020 r.

W I-III kw. 2021 r. bank miał 1 639,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 023,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"Najważniejsze wyniki finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

- przychody ogółem wzrosły o 8% do 5 013,1 mln zł,

- koszty ogółem wzrosły o 6% do 2 207,0 mln zł, zysk brutto wzrósł o 52% do 2 182,8 mln zł,

- zysk netto wzrósł o 60% do 1 639,3 mln zł,

- wskaźnik koszty/przychody wyniósł 44% w porównaniu z 45% w analogicznym okresie ub. r.,

- łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,21% w porównaniu z 18,64% w analogicznym okresie ub. r.,

- zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 12,4% w porównaniu z 10,6% w analogicznym okresie ub. r." - podał bank.

"ING Bank Śląski kontynuuje długoletni stabilny wzrost. Przyrost wyników finansowych to efekt rozwijającej się działalności komercyjnej. Działalność kredytowa jest aspektem, który zdominował obraz naszego banku w trzecim kwartale, ale również w poprzednich miesiącach tego roku. Pod względem przyrostu akcji kredytowej pozytywnie odróżniamy się od tempa przyrostu całego rynku i głównych naszych konkurentów. Obecnie widzimy pozytywny trend na rynku po spadkach wartości kredytów w 2020 roku. W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku przyrost salda kredytów dla przedsiębiorców i firm wyniósł w sektorze 7,4 mld zł. W tym roku w ING Banku Śląskim portfel kredytowy dla tych klientów wzrósł o 4,3 mld zł, co odpowiada za 58% przyrostu obserwowanego w całym sektorze. W minionych miesiącach sfinansowaliśmy wiele firm produkcyjnych, których odbiorcy skokowo zwiększają zamówienia, dywersyfikując geograficzne źródła dostaw. Widzimy wzrost zainteresowania kredytem inwestycyjnym i leasingiem oraz zwiększający się obrót gospodarczy. Na tej podstawie spodziewamy się, że fala przyrostu kredytów dla podmiotów gospodarczych będzie się rozlewać po całych rynku" - powiedział prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Łącznie w ujęciu rocznym, nasz portfel kredytowy wzrósł o rekordowe 17,3 mld zł (+14%). Bardzo ważne jest to, że wzrost ten jest zbilansowany pomiędzy naszymi segmentami działalności – detalicznym i korporacyjnym. Wartość kredytów hipotecznych wzrosła o 21% rok do roku, a wszystkich kredytów dla klientów indywidualnych o 20% rok do roku. W tym samym okresie przyrost portfela kredytowego klientów korporacyjnych wyniósł 9%. - W trzecim kwartale wróciliśmy również do normalnego, szybkiego tempa przyrostu liczby klientów. Według stanu na koniec września liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła w ujęciu rok do roku o 123 tys. do 4,34 mln. W bankowości korporacyjnej przekroczyliśmy poziom 509 tys. firm, co oznacza wzrost o 24 tys. rok do roku"– dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 1 639,3 mln zł wobec 1 023,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,21% na koniec września br. wobec 18,64% rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)