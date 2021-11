Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 7,21 mln zł wobec 4,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,65 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 12,89 mln zł rok wcześniej.

"Spółka wypracowała 16,65 mln zł przychodów ze sprzedaży w III kw. 2021 r., czyli o 3,76 mln zł (o 29,2 %) więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Sprzedaż modułów detekcyjnych wyniosła 16,08 mln zł, zaś materiałów półprzewodnikowych 0,57 mln zł. Największy wzrost spółka odnotowała w segmencie przemysłowym (wzrost o 38,4% r/r), transportowym (wzrost o 34,5 % r/r) oraz wojskowym (wzrost o 25,4 % r/r)" - czytamy w raporcie.

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług w III kwartale br. osiągnął poziom 5,07 mln zł i jest on o 0,75% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co związane z niższymi kosztami usług oraz niższymi kosztami wytworzenia. Od początku roku spółka utrzymuje bardzo wysoki poziom rentowności sprzedaży brutto - 69,6% w porównaniu do 60,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego, podkreślono.

"Rentowność brutto wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego głównie z powodu niższych kosztów wytworzenia" - wyjaśnia Vigo.

Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 1,54 mln r/r, co związane jest ze wzrostem kosztów mediów, usług obcych, w tym głownie usług doradczych i pozostałych związanych z otwarciem biura w USA oraz wynagrodzeń, co związane jest z zwiększeniem zatrudnienia. Z uwagi na różnorodność funkcji nowego budynku, koszty jego utrzymania zostały wliczone do kosztów ogólnego zarządu, podano także.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 21,02 mln zł zysku netto w porównaniu z 12,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 49,24 mln zł w porównaniu z 39,19 mln zł rok wcześniej. Zysk netto skorygowany po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł 18,68 mln zł, tj. o 6,65 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

"Zysk ze sprzedaży do końca III kwartału 2021 r. wyniósł 32,4 mln zł (wzrost o ponad 31,01% r/r), natomiast zysk na działalności operacyjnej wyniósł 18,97 mln zł i był wyższy r/r o 38,61%. EBITDA ukształtowała się na poziomie 23,90 mln zł (wzrost o ponad 30,63 % r/r). EBITDA skorygowana wyniosła 22,11 mln zł i była wyższa r/r o 31,44%. Zysk netto skorygowany po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł 18,68 mln zł, tj. o 6,65 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Rentowność netto wyniosła 37,93% w porównaniu do poziomu 30,71% odnotowanego po III kwartałach 2020 r. Istotny wpływ na poziom zysku netto w III kwartale 2021 r. miały wzrost przychodów ze sprzedaży o 10,05 mln zł r/r, różnice kursowe, w tym wycena wartości kredytów walutowych zaciągniętych na realizację inwestycji oraz rozliczenie dofinansowań do grantów i środków trwałych" - czytamy także w raporcie.

EBITDA skorygowana stanowi sumę wyniku (zysku/straty) z działalności operacyjnej i amortyzacji pomniejszoną o rozliczenie dofinansowań do grantów i środków trwałych. Zysk netto skorygowany został wyliczony jak różnica zysku netto i podatku odroczonego.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,45 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)