Famur podpisał z kontrahentem z Chin umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus do podziemnej eksploatacji niskich pokładów węgla kamiennego, podała spółka. Wartość umowy to ok. 15 mln euro, tj. ok. 68 mln zł.

"Zgodnie z postanowieniami, przedmiot umowy powinien zostać dostarczony w IV kwartale 2022 r." - czytamy w komunikacie. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r. (ISBnews)