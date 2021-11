"Po wczorajszych mocnych wzrostach piątkowa sesja miała raczej neutralny przebieg. Pozytywnie wyróżnił się jedynie mWIG40, który rosnąc o niemal 0,9 proc. poprawił wczorajszy rekord. Największy wpływ miały na to przede wszystkim banki" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Bank Polska, Lukas Cinikas.

Indeks średnich spółek zyskał w piątek 0,85 proc. i zakończył tydzień na rekordowym poziomie 5.853,87 pkt. Część notowanych w indeksie banków kontynuowała czwartkowe wzrosty: ING zyskał 3,3 proc. i poprawił historyczny szczyt do 282 zł, a Millennium i Alior poprawiły odpowiednio 2 i 3-letnie maksima rosnąc po 1,5 proc.

"Natomiast jeśli chodzi o blue chipy handel zakończył się na neutralnych poziomach. W tym gronie uwagę inwestorów zwracały Allegro i Dino Polska" - wskazał.

Od otwarcia piątkowych notowań najmocniej w WIG20 zwyżkowało Allegro. Ostatecznie przy najwyższych obrotach na rynku (475 mln zł) kurs poszedł w górę o blisko 11 proc. do 49,25 zł i oddalił się od wyznaczonego w tym tygodniu historycznego minimum w okolicy 43 zł. Spółka poinformowała o wartym 881 mln euro przejęciu. Podczas wideokonferencji z dziennikarzami prezes Allegro François Nuyts powiedział, że połączenie Allegro i Mall Group ma wzmocnić pozycję grupy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

"Po kilku tygodniach spadków notowań Allegro wreszcie pojawił się pozytywny czynnik w postaci umowy o przejęcie czeskiego sklepu internetowego. Mamy bardzo mocny wzrost przy bardzo mocnych obrotach, który jest światełkiem w tunelu i może przerwać trend spadkowy" - ocenił Cinikas.

"Z kolei Dino, po nieco słabszych wynikach w zakresie rentowności, na początku sesji notowało bardzo mocne spadki. Jednakże strona popytowa działająca od godzin porannych wyprowadziła akcje na jedynie symboliczne spadki, co jest pozytywnym sygnałem jeśli chodzi o trend wzrostowy" - dodał.

Dino pozostało najsłabszą spółką w indeksie, jednak w trakcie sesji notowania w większości odrobiły początkowe 15 proc. spadki wywołane niższymi od konsensusu wynikami. Przy obrotach przekraczających 170 mln zł kurs zamknął się na poziomie 353,8 zł, czyli 1,7 proc. pod kreską. Po tym jak przedstawiciele spółki informowali o planowanych nakładach inwestycyjnych, zwiększeniu liczby otwieranych sklepów oraz że presja na marże ma charakter krótkotrwały, notowania przejściowo wyszły nad kreskę.

"Cały tydzień na WIG20 podsumowałbym jako dobry. Technicznie zakończyliśmy go powyżej szczytów z września, czyli powyżej 2.400 pkt., co z optymizmem pozwala patrzeć na handel w przyszłym tygodniu i ewentualne utrzymanie trendu wzrostowego - powiedział Cinikas.

WIG20 zakończył piątkowe notowania 0,01 proc. na plusie, notując 2.439,16 pkt. WIG zwyżkował o 0,21 proc. do 74.813,24 pkt., a sWIG40 zyskał 0,03 proc. do 21.620,04 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,85 proc. do 5.853,87 pkt. i poprawił historyczny rekord.

W ujęciu tygodniowym WIG20 wzrósł o 1,4 proc., WIG poszedł w górę o 1,7 proc., mWIG40 zyskał 2,6 proc., a sWIG80 zwyżkował o 1,5 proc.

W momencie zamknięcia krajowych notowań rosła nieco ponad połowa europejskich giełd, a niemiecki DAX pozostawał tuż powyżej odniesienia. W USA indeksy rosły po ok. 0,5-0,6 proc.

"W USA kolejny dzień rekordów i nowych szczytów indeksów. Nastroje są szczególnie pozytywne po danych z rynku pracy, które były lepsze od oczekiwań rynku" - zauważył Cinikas.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w październiku o 531 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 450 tys. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 4,6 proc., oczekiwano 4,7 proc.

Obroty na GPW ósmą sesję z rzędu przekroczyły 1 mld zł. Tym razem wyniosły 1,563 mln zł, z czego 1,248 mln zł przypadło na największe spółki. Handel odbywał się przede wszystkim na walorach Allegro (475 mln zł) oraz Dino (174 mln zł).

W ujęciu sektorowym rosło 7 z 15 indeksów, w tym najmocniej media - o 1,4 proc. Po ok. 1,2 proc. traciły nieruchomości i górnictwo.

W WIG20 poza Dino i Allegro na skrajnych miejscach tabeli stały także zniżkujące nieco ponad 1 proc. PGNiG, KGHM, Asseco, CD Projekt, Tauron i PKO BP oraz rosnący o 5,5 proc. Mercator.

W gronie spółek z mWIG40 ComArch poszedł w górę o nieco ponad 6 proc. do 234 zł, oddalając się od kilkumiesięcznego minimum z początku tygodnia. Celon Pharma zyskała niemal 6 proc., a Polenergia wzrosła o ponad 5 proc.

Wyjątek w rosnącym sektorze bankowym stanowił mBank, który po 8-proc. zwyżce poszedł w piątek w dół o 0,1 proc., a także Handlowy, który o 3,2 proc. skorygował 5-proc. wzrost.

Mocniej od Handlowego w indeksie traciły jedynie Biomed-Lublin (-3,2 proc.) i Mabion (-4,3 proc.).

Wśród spółek o niższej kapitalizacji najmocniej zyskał Rainbow Tours - w górę o 5,1 proc. oraz rosnące po 4 proc. Boryszew i Synektik.

Po ok. 6 proc. traciły Toya i Decora, a po 4 proc. zniżkowały Airway Medix i Erbud. W tym gronie Decora pogłębiła półroczne minimum do 33,4 zł, a Toya wyrównała 3-miesięczne na 8,10 zł.

Na szerokim rynku pod względem obrotów oraz zmienności wyróżnił się Milkiland, którego kurs na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni wzrósł trzykrotnie. W piątek notowania kontynuowały trend wzrostowy i zyskiwały w dwucyfrowym tempie, jednak na koniec dnia kurs był 2 proc. na plusie. Towarzyszyły temu ponad 18 mln zł obroty (w ramach trwającej serii wzrostów do tej pory najwyższe wyniosły 9,7 mln zł).