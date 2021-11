Reklama

"W segmencie tym poziom rozpoznanych przychodów i tym samym wyników uzależniony jest od harmonogramów realizacji projektów, a te są pochodną m.in. decyzji o ich uruchomieniu. Z tego względu trzeci kwartał 2021 roku, jak i okres od początku bieżącego roku prezentuje dane finansowe w wartościach niższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Większe znaczenie biznesu w wynikach grupy spodziewane jest w ostatnim kwartale roku 2021" - czytamy w raporcie.

W poprzednich okresach 2021 segment działalności deweloperskiej rozszerzył swoją ofertę i podjął decyzje o uruchomieniu nowych inwestycji. W pierwszym półroczu 2021 z Unibepem jako generalnym wykonawcą podpisane zostały umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji przy ul. Coopera w Warszawie, kolejnego etapu inwestycji Fama Jeżyce w Poznaniu oraz inwestycja Latte przy ulicy Sokratesa w Warszawie, przypomniano.

"Wspólnie prowadzone są działania, aby ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami pozwalając dotrzymać harmonogramu. Jest to istotne z punktu widzenia roku 2022. Dbając o atrakcyjność oferty, grupa w dalszym ciągu zamierza pozyskiwać grunty i umacniać swoją pozycje. Kontynuowane są działania związane z zakupem nieruchomości na rynkach aktualnej działalności oraz nowym rynku w Trójmieście z planem finalizacji w kolejnych okresach" - czytamy dalej.

"Nasza spółka deweloperska Unidevelopment SA od wielu kwartałów korzysta z boomu na rynku deweloperskim i rosnących cen mieszkań - w ciągu trzech kwartałów spółka sprzedała 788 lokali, z czego 362 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi, co w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie 2020 roku (517 lokali) oznacza wzrost o 52%. Spółka działa obecnie na trzech rynkach: warszawskim, poznańskim i radomskim oraz jest w trakcie otwierania czwartego - w Trójmieście. Zgodnie z informacją podaną w raporcie półrocznym, największe znaczenie biznesowe w wynikach grupy spodziewane jest w ostatnim kwartale 2021 r. Dodam, że obecnie spółka w realizowanych projektach posiada ok. 1 700 mieszkań i blisko 40 lokali użytkowych, a w banku ziemi ma ok. 3 750 mieszkań oraz ok. 200 lokali usługowych. Chcę podkreślić, że zarząd Unibep SA w najbliższych latach zamierza koncentrować się na zwiększaniu skali działania w segmencie deweloperskim. Dlatego Unibep SA rozważa decyzję o przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji Unidevelopment SA, przy założeniu utrzymania kontroli Unibep nad Unidevelopment przeprowadzenia oferty publicznej oraz wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki zależnej Unidevelopment S.A., przy założeniu, iż niezależnie od struktury ewentualnej oferty publicznej intencją pozostałoby utrzymanie kontroli Unibep SA nad Unidevelopment SA" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w komentarzu do wyników za III kw.

Wcześniej w listopadzie br. rada nadzorcza Unibepu zarekomendowała spółce utworzenie nowego segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowego, a także wprowadzenie akcji spółki zależnej Unidevelopment na GPW.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)