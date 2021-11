Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 196,38 mln zł wobec 69,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 215,74 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 806,45 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020, grupa kapitałowa Stalprodukt osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 409 290 tys. zł, tj. o 51 %. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto 183 139 tys. zł, wobec 51 263 tys. zł w III kw. 2020 r. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego osiągnięto poziom 196 376 tys. zł wobec 69 772 tys. zł w III kw. 2020 r., a więc wzrost o 126 604 tys. zł tj. o 182 %. Zysk netto w III kw. 2021 r. wyniósł 156 525 tys. zł w porównaniu do III kw. 2020 r., kiedy wyniósł 48 390 tys. zł. Oznacza to wzrost o 108 135 tys. zł, tj. o 223%. We wszystkich segmentach operacyjnych grupa kapitałowa odnotowała dodatnie wyniki. Przychody za 3 kwartały 2021 roku wyniosły 3 358 mln zł, zysk operacyjny 463 mln zł, a zysk netto 377 mln zł" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 367,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 122,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 358,93 mln zł w porównaniu z 2 453,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 182,85 mln zł wobec 60,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)