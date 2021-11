Reklama

"Aktywność komercyjna grupy w trzecim kwartale 2021 roku pozwoliła na pozyskanie ok. 340 mln zł nowych zamówień z kraju i zagranicy. Łączny portfel zamówień (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec września 2021 roku powiększył się do ok. 720 mln zł względem ok. 530 mln zł na koniec czerwca 2021" - napisał Bendzera w komentarzu do wyników za III kwartał.

Grupa Famur w okresie 9 miesięcy 2021 roku pozyskała łącznie zamówienia na dostawy maszyn i urządzeń oraz aftermarket na ponad 580 mln zł (w tym w samym trzecim kwartale 2021 roku było 340 mln zł), podano również.

Łączny backlog Grupy Famur (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec września 2021 roku kształtował się na poziomie ok. 720 mln zł. Dodatkowo w dniu 5 listopada 2021 r. doszło do podpisania przez emitenta z kontrahentem z Chin umowy na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus do podziemnej eksploatacji niskich pokładów węgla kamiennego. Wartość umowy wynosi ok. 15 mln euro (tj. ok. 68 mln zł). Zgodnie z postanowieniami, przedmiot umowy powinien zostać dostarczony w IV kwartale 2022 r., podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

