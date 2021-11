Zysk operacyjny wyniósł 4,04 mln zł wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,66 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 12,5 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 17,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 44,3 mln zł w porównaniu z 33,09 mln zł rok wcześniej.

"Tak wysoki poziom przychodów w trzech kwartałach 2021 r. związany jest przede wszystkim z utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży poszczególnych gier (głównie 'The Medium') oraz realizacją umów z globalnymi wydawcami. W 2021 r. miała miejsce premiera gry 'The Medium', co miało bezpośredni wpływ na rozpoznanie przychodów ze sprzedaży tego tytułu. Należy równocześnie zaznaczyć, że spółka część przychodów związanych ze sprzedażą gry 'The Medium' rozpoznaje wynikowo w czasie, ewidencjonując w bilansie pozostałe jeszcze do rozpoznania w przyszłych okresach przychody jako rozliczenia międzyokresowe przychodów" - czytamy w komentarzu do wyników.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 17,9 mln zł wobec 7,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

