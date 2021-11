Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,24 mln zł wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,75 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 0,76 mln zł rok wcześniej.

"One More Level zakończyło III kwartał 2021 r. z 395% wzrostem przychodów r/r, do 3,75 mln zł, na które złożyło 4,99 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz -1,24 mln zł zmiany stanu produktów. O dynamicznym wzroście przychodów spółki przesądziło ukończenie prac (i przekazanie materiałów do zleceniodawcy) nad zakontraktowanymi w 2020 r. dodatkami do Ghostrunner oraz ujęcie w wyniku dochodów z tantiem z tytułu komercjalizacji Ghostrunner (w wysokości 2 mln zł)" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 2,83 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 3,89 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10,02 mln zł w porównaniu z 2,56 mln zł rok wcześniej.

One More Level (poprzednio Laser-Med) zadebiutował na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

(ISBnews)