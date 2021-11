Reklama

"Dwie osoby, które wraz ze mną miały okazję współzakładać Grupę Pracuj w 2000 r., trzy lata temu odeszły z zarządu Grupy Pracuj i stworzyły fundusz Pracuj Ventures. Rolą tego funduszu jest, żeby szukać zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie spółek, które są na dosyć wczesnym etapie rozwoju i mają ciekawy pomysł. […] I w momencie, kiedy uznamy wspólnie z Pracuj Ventures, że dana spółka ma ciekawy potencjał i zespół zarządzający, to wtedy my - jako Grupa Pracuj - będziemy zainteresowani, żeby zainwestować i na pewnym etapie przejąć takie spółki" - powiedział Gacek podczas webinaru na temat IPO spółki.

Dobrym przykładem jest spółka Worksmile, w której Grupa Pracuj ma od czerwca udziały mniejszościowe ze ścieżką do udziałów większościowych, dodał.

Worksmile to platforma well-being dedykowana pracownikom, która łączy gry i portale społecznościowe z wielofunkcyjnym rynkiem benefitów. Posiada obecnie bazę około 150 000 użytkowników i ponad 100 klientów.

"Inwestycja w Worksmile zapewni spółce dostęp do bazy klientów i know-how Worksmile. Ponadto, transakcja zapewni spółce bazę do rozwoju na rynku benefitów i usług well-being dla pracowników w Polsce, który może zostać wykorzystany przez spółkę do dalszej ekspansji" - czytamy w prospekcie emisyjnym.

W 2019 r. Grupa Pracuj uruchomiła Pracuj Ventures - jak podkreślono w prospekcie - pierwszy w Polsce fundusz typu corporate innovation fund, koncentrujący się na inwestycjach w startupy związane z branżą HR. Założenie Pracuj Ventures jest częścią strategii build & buy stosowanej przez Grupę Pracuj. Grupa Pracuj traktuje Pracuj Ventures jako ważne źródło przyszłych celów inwestycyjnych dla Grupy Pracuj, wskazano także.

Oferta publiczna do 22 380 626 istniejących akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego, Grupy Pracuj rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje po cenie maksymalnej ustalonej na 82 zł za akcję.

Według harmonogramu oferty, pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW planowany jest na 9 grudnia 2021 r. (lub w okolicach tej daty).

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej.

(ISBnews)