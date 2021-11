Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,35 mln zł wobec 1 tys. zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 0,88 mln zł wobec 0,63 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,01 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 3,3 mln zł rok wcześniej.

"Między lipcem a wrześniem Brand24 zwiększył przychody do 4 mln zł (+21% r/r), utrzymując jednocześnie koszty na niezmienionym poziomie. Dzięki temu, zysk na sprzedaży w trzecim kwartale sięgnął 2,3 mln zł, wobec 1,6 mln zł przed rokiem. Wynik operacyjny wyniósł jednocześnie ok. 0,35 mln zł, przy 9-procentowej rentowności, podczas gdy w 2020 r. był on bliski zera. Na poziomie netto spółka wypracowała 0,2 mln zł zysku wobec straty w analogicznym okresie roku ubiegłego. Warte odnotowania są również przepływy operacyjne, które w ciągu trzech kwartałów 2021 r. przekroczyły 2 mln zł i były dwukrotnie wyższe niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

"Duży wzrost przychodów to efekt o 20% większej bazy klientów (obecnie 3822 firm na całym świecie), rosnącego ARPU (średni przychód od klienta) - do 15,3 mln zł (+0,5 mln k/k) - i MRR (miesięczne powtarzalne przychody) – do 1,28 mln zł" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 0,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11,37 mln zł w porównaniu z 9,86 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 2,41 mln zł wobec 1,48 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 0,36 mln zł wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

