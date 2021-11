Do tej pory, gry z serii "Cut the Rope" były dostępne w wersji mobilnej. Wraz z DLC uzyskały ponad 1,6 mld pobrań. Po wydaniu wersji na konsole, All in! Games będzie miało udział w przyszłych przychodach z ich sprzedaży, podkreślono.

"Bardzo się cieszymy, że na mocy podpisanej umowy, będziemy mogli pracować nad konsolową wersją uwielbianych przez graczy gier z serii 'Cut the Rope', które w wersji mobilnej zanotowały ponad 1,6 mld pobrań. W ramach umowy z producentem gier - ZeptoLab - pokryjemy koszty dostosowania gier do platform konsolowych. Po zakończeniu prac i wprowadzeniu gier do sprzedaży All in! Games będzie miało udział w przyszłych przychodach z tego tytułu. Pozyskanie praw licencyjnych do gier 'Cut the Rope' to kolejny krok w rozwoju naszej strategii. Oprócz zapowiadanych tytułów o budżetach przekraczających 20 mln zł, będziemy wydawać mniejsze gry, ale o bardzo silnej pozycji na rynku" - powiedział prezes Piotr Żygadło, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wydawniczym, pierwsza gra z serii dedykowana na platformy konsolowe trafi do sprzedaży w I kwartale 2022 r.

Zgodnie z nową strategią, spółka do końca 2022 r. chce otworzyć co najmniej trzy projekty o budżecie 20 mln zł każdy. Do końca 2023 r. zamierza rozwinąć grupę kapitałową, tak by funkcjonowało w niej 10 spółek zależnych.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole.

(ISBnews)