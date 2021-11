Reklama

W celu realizacji budowy Cyranka, spółka w 100% zależna Onde, zawarła ze spółką - matką umowę na wykonanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla dwóch elektrowni fotowoltaicznych za szacunkowo 46 mln zł netto.

"Dla naszych partnerów wykonaliśmy jak dotychczas ponad 200 projektów fotowoltaicznych, jednakże budowa tego projektu jest dla nas wyjątkowym przeżyciem, bo po wielu miesiącach przygotowań możemy wreszcie zbudować instalację dla siebie. Tym samym rozpoczynamy to, na co zebraliśmy środki z IPO i to, co obiecywaliśmy inwestorom, którzy dzielą nasze przekonanie o sukcesie, jakie na tym polu odniesie Onde" - powiedział wiceprezes Piotr Gutowski, cytowany w komunikacie.

"Przygotowujemy się także do rozpoczęcia budowy kolejnych instalacji, które docelowo planujemy sprzedać inwestorom. Liczymy na to, że zyski z działalności deweloperskiej będą w przyszłości mocno kontrybuowały do naszych wyników" - dodał.

Celem strategicznym Onde jest, oprócz utrzymania swojej pozycji na rynku wykonawstwa, postawienie drugiej nogi biznesowej – dewelopmentu instalacji OZE w formule develop-build-sell. Spółka ma obecnie zabezpieczone projekty o potencjale ok. 830 MW. Na ten cel spółka pozyskała 214,5 mln zł podczas pierwszej oferty publicznej akcji zakończonej w lipcu br., przypomniano w materiale.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)