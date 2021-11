Reklama

"Od kiedy w 2019 r. grupa prowadzi ekspansję zagraniczną, w tym czasie weszła na liczne rynki europejskie i uzyskała zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Wielkiej Brytanii i Estonii. Ponadto grupa prowadzi działalność w Czechach (BetSys), Estonii, Wielkiej Brytanii oraz na Malcie. Dodatkowo, grupa zamierza złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na urządzanie gier hazardowych w Holandii" - czytamy w prospekcie.

Grupa STS spodziewa się, że jej międzynarodowa oferta, w tym kasyno online, będzie stanowić w przyszłości rosnącą i ważną część jej działalności. Jest przekonana, że STS.BET Limited będzie nadal pełniła rolę centrum innowacji cyfrowych umożliwiającego rozwój najlepszych w swojej klasie produktów w zakresie gier hazardowych online oraz zatrudnianie wykwalifikowanej kadry kierowniczej najwyższego szczebla, podano także.

"Dodatkowo, grupa może rozważyć wprowadzenie do oferty komercyjnej systemu BetSys w celu zaooferowania go innym operatorom zakładów bukmacherskich w Europie Środkowo-Wschodniej na rynkach, na których nie działa grupa" - czytamy też w prospekcie.

Grupa zapowiedziała też, że zamierza rozważyć "obiecujące opcje ekspansji zagranicznej" i skierować swoją uwagę na rynki niedostatecznie obsługiwane pod względem innowacyjności, zaawansowanej oferty produktowej i doświadczenia klienta, czyli obszarów, w których wyróżnia się na tle konkurencji.

"Ponadto, grupa może rozważyć zaangażowanie się w strategiczne transakcje fuzji i przejęć, których celem będzie przede wszystkim dalsze zwiększanie możliwości w zakresie oprogramowania mobilnego, dalsze rozszerzanie skali działalności poprzez przejęcia podmiotów lokalnych lub międzynarodowych, zdobycie komplementarnych kompetencji w zakresie technologii lub wejście na zbliżone produktowo rynki" - napisano także w dokumencie.

Jak podano w opublikowanym dziś prospekcie, oferta publiczna do 46 874 998 istniejących akcji, stanowiących do 30% kapitału zakładowego STS Holding, rozpoczyna się dziś od book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od czwartku, 25 listopada, po cenie maksymalnej ustalonej na 26 zł za akcję. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW - ok. 10 grudnia 2021 r.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

