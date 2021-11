Reklama

"W perspektywie średniookresowej intencją spółki jest wypłata 100% zysku netto spółki za dany rok obrotowy w formie dywidendy. Intencją spółki jest, w miarę możliwości finansowych spółki, warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb inwestycyjnych uzyskanie statusu spółki dywidendowej. W przypadku, gdyby grupa planowała przeprowadzić istotne przejęcia, spółka zastrzega sobie prawo do obniżenia poziomu dywidendy lub zawieszenia jej wypłaty" - czytamy w prospekcie.

Spółka podała też, że zamierza zapewnić wypłatę przez STS S.A. zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w celu przyspieszenia wypłaty zysków akcjonariuszom spółki. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Spółka jest spółką holdingową, która nie prowadzi bezpośredniej działalności operacyjnej poza posiadaniem inwestycji w inne spółki z grupy, w tym STS S.A. Jedynym źródłem środków na ewentualną wypłatę dywidendy będą dywidendy i inne płatności otrzymywane od jej spółek zależnych, wyjaśniono także.

"Zarząd spółki upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej spółki. Statut STS S.A. dopuszcza możliwość wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy" - czytamy dalej.

W okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi STS Holding nie wypłacał dywidendy z zysku netto. STS S.A. wypłaciła dywidendę za lata obrotowe 2020 i 2019, natomiast Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o. wypłaciła dywidendę za rok obrotowy 2018.

"Ponieważ spółka jest spółką holdingową, a STS S.A. jest spółką operacyjną, wypłata dywidendy przez spółkę jest uzależniona od wypłaty dywidendy przez STS S.A. i w związku z tym może być opóźniona. Spółka zamierza wypłacać dywidendę na poziomie zbliżonym do tego, na jakim STS S.A. wypłacała dywidendę w latach poprzednich" - napisano też w prospekcie.

STS S.A. (lub jej poprzednik prawny, tj. Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o.) wypłacił 125,34 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r. wynoszącego 126,84 mln zł, 119,79 mln zł dywidendy za 2019 r. (tj. 100% zysku za dany rok) oraz 133,82 mln zł dywidendy za 2018 r. (tj. 100% zysku za dany rok).

"Za rok 2020 część zysku STS S.A. nieprzeznaczona na wypłatę dywidendy, w wysokości 1 500 tys. zł została przekazana na kapitał zapasowy. Za rok 2019 cały zysk został przeznaczony na wypłatę dywidendy, w tym 59 362 tys. zł jako zaliczka na poczet dywidendy w roku 2019, a pozostała część została wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok. Za rok 2018 cały zysk został przeznaczony na wypłatę dywidendy, w tym 66 500 tys. zł jako zaliczka na poczet dywidendy w roku 2018, a pozostała część została wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r." - czytamy dalej w dokumencie.

Jak podano w opublikowanym dziś prospekcie, oferta publiczna do 46 874 998 istniejących akcji, stanowiących do 30% kapitału zakładowego STS Holding, rozpoczyna się dziś od book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od czwartku, 25 listopada, po cenie maksymalnej ustalonej na 26 zł za akcję. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW - ok. 10 grudnia 2021 r.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

(ISBnews)