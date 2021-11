Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 21,15 mln zł wobec 21,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 256,41 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 218,49 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 36,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 44,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 729,18 mln zł w porównaniu z 745,96 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej Dekpol w okresie 3 kwartałów 2021r. wyniosły 729 mln zł, na co złożyły się wyższe niż przed rokiem przychody segmentu generalnego wykonawstwa, satysfakcjonujące, choć niższe niż w rekordowym 2020 przychody z działalności deweloperskiej i najwyższe do tej pory przychody Dekpol Steel. W rezultacie grupa wypracowała 62 mln zł zysku operacyjnego, co przełożyło się na 36 mln zł zysku netto. Poszczególne segmenty działalności, realizowały założoną strategię rozwojową pomimo trudnego otoczenia rynkowego" - czytamy w raporcie.

Przychody segmentu generalnego wykonawstwa w okresie trzech kwartałów 2021 r. wyniosły 499 mln zł, co przełożyło się na 32 mln zł zysku operacyjnego, wobec 405 mln zł przychodów wypracowanych w okresie trzech kwartałów 2020r. w I półroczu 2020r. i 28 mln zł zysku operacyjnego

W ramach segmentu deweloperskiego grupa kapitałowa Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku. W trzecim kwartale br. kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła ostatecznie 144 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 22 lokali. Znaczący przyrost liczby sprzedawanych mieszkań jest między innymi efektem odbudowania oferty sprzedażowej grupy po okresie w którym z racji wysokiego tempa sprzedaży oraz w wyniku pandemii COVID-19, oferta była istotnie uszczuplona. Według stanu na dzień 30 września 2021 r. w ofercie sprzedażowej pozostawało 738 lokali, podkreślono.

Przychody segmentu w okresie trzech kwartałów br. wyniosły 120 mln zł, co dzięki wysokiej 26% marży operacyjnej przełożyło się na 31 mln zł zysku operacyjnego. W okresie trzech kwartałów 2021 roku grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie 408 lokali mieszkalnych i usługowych wobec 75 lokali sprzedanych w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz rozpoznała w wyniku finansowym 258 lokali wobec 571 lokali w analogicznym okresie roku poprzedniego, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 28,13 mln zł wobec 13,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)