Zysk operacyjny wyniósł 8,34 mln euro wobec 8,9 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 7,87 mln euro wobec 1,77 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,19 mln euro w I-III kw. 2021 r. wobec 19,53 mln euro rok wcześniej.

"W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. działalność operacyjna grupy Warimpex rozwijała się pomyślnie. Przede wszystkim udało się nadrobić zaległości w segmencie hotelarskim w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale także po stronie projektów biurowych i deweloperskich zanotowano sukcesy, do których zaliczyć można zawarcie dwóch nowych umów wynajmu i rozpoczęcie budowy. Skonsolidowany wynik finansowy netto [ogółem] okresu wyraźnie się poprawił z -31,2 mln euro na 2,5 mln euro. Jeśli przyjrzymy się wynikowi tylko za III kwartał, to zauważymy wzrost z -9,4 mln euro do 0,8 mln euro, czyli także wartość dodatnią" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych spadły o 5% do 14,9 mln euro w porównaniu z trzema pierwszymi kwartałami 2020 roku. Powodem jest spadek wartości rubla w ciągu roku średnio o ok. 12% w porównaniu rok do roku. W segmencie hotelarskim po trudnym roku 2020, silnie dotkniętym zamknięciami hoteli i spadkami obrotów z powodu pandemii, znów udało się zanotować dodatnie wyniki: przychody ze sprzedaży wzrosły o 10% do 3,3 mln euro. Łączne przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 2% do 19,2 mln euro, zaś koszty przyporządkowane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży udało się - także dzięki otrzymanej pomocy publicznej w związku z pandemią - zredukować o 23% do 6,9 mln euro. W związku z powyższym wynik ze sprzedaży brutto wynosi 12,2 mln euro, co oznacza wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 16%, czytamy dalej.

Wskaźnik EBITDA wzrósł dzięki wyższym wynikom ze sprzedaży brutto i niższym kosztom zarządu z 1,8 mln euro do 7,9 mln euro. EBIT zanotował wyraźny wzrost z -8,9 mln euro do 8,3 mln euro. Poza wyższym wynikiem z działalności operacyjnej wzrost ten jest efektem dodatniego wyniku z wyceny nieruchomości w porównaniu do straty z wyceny w analogicznym okresie poprzedniego roku, wyjaśniono.

Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) uległ zmianie z -20,2 mln euro do -5,4 mln euro. Obejmuje on zyski z tytułu przeliczenia pozycji w walucie w wys. 0,9 mln euro (w roku ubiegłym: -8,9 mln euro) oraz straty z joint ventures związane z ujemnymi wynikami hoteli w wys. -0,5 mln euro (w roku ubiegłym: -5,1 mln euro), podano także.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

