"Immofinanz po roku 2020 ponownie szybko przechodzi z jednego mocnego kwartału do drugiego, pomimo utrzymujących się skutków pandemii na naszą działalność gospodarczą. Pomimo tego, że obserwujemy znaczny wzrost infekcji w wielu naszych podstawowych krajach, jesteśmy bardzo optymistyczni co do wyników za pełny rok finansowy 2021. [...] Nasz trwały sukces opiera się na jasnej strategii portfolio z odpornymi na kryzys markami oraz elastycznymi i innowacyjnymi ofertami. Opierając się na naszej bardzo dobrej pozycji rynkowej, planujemy rozbudowę portfela z naszymi markami Stop Shop i myhive z obecnego wolumenu 5 mld euro do około 6 mld euro w 2022 roku" - powiedział COO Immofinanz Dietmar Reindl, cytowany w komunikacie.

Portfel nieruchomości Immofinanz na koniec września 2021 roku wynosił łącznie ok. 5 mld euro. Z tej sumy około 63% przypada na działalność biurową, a 36% na działalność handlową. Strategia portfela opiera się na jasno zdefiniowanych markach z elastyczną i innowacyjną ofertą oraz silną orientacją na klienta, podkreślono.

"Wynik ze sprzedaży nieruchomości wzrósł ponad dwukrotnie do 24,1 mln euro (I-III kw. 2020: 9,5 mln euro). Za największy pozytywny efekt odpowiadała sprzedaż biurowca Cluster Produktionstechnik w Aachen za 124 mln euro. Zgodnie ze strategią koncernu, w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku sprzedano nieruchomości o łącznej wartości 259,6 mln euro. Zalicza się do nich budynek w Aachen oraz przede wszystkim starsze i niestrategiczne nieruchomości biurowe w Warszawie i Budapeszcie. Również wynik na działalności deweloperskiej okazał się silnie dodatni i wyniósł 24,1 mln euro (I-III kw. 2020: -21 mln euro), głównie dzięki pozytywnym efektom wyceny z biurowego projektu deweloperskiego w Düsseldorfie" - czytamy dalej.

W Polsce Immofinanz posiada 19,4% łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 27 obiektów, a ich łączna wartość księgowa wynosi 977,7 mln euro. Portfel istniejących inwestycji dzieli się na 10 budynków biurowych (25,4% łącznego portfela budynków biurowych firmy) oraz 14 obiektów handlowych (15,8% łącznego portfela obiektów handlowych). Poziom wynajęcia całego portfela na dzień 30 września 2021 utrzymuje się na wysokim poziomie 95%, zakończono.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)