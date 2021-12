Reklama

W końcu listopada Erbud ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 142 857 akcji własnych po cenie 350 zł za sztukę. Łączna kwota nabycia akcji miała nie przekroczyć 50 mln zł. Oferty przyjmowano od 1 do 14 grudnia. Dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to 17 grudnia.

"W związku z tym, że łączna liczba akcji spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy spółki do sprzedaży w ramach zaproszenia, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką spółka zamierzała nabyć w ramach zaproszenia, spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 98,8%" - czytamy w komunikacie.

W efekcie Erbud w ramach skupu akcji własnych nabędzie 142 857 akcji po jednolitej cenie 350 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 49 999 950 zł. Nabywane akcje stanowią 1,15% kapitału zakładowego, podano także.

Celem nabycia akcji własnych jest umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego, dodano.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółka posiada 160 000 akcji własnych, stanowiących 1,29% udziału w kapitale zakładowym. Po nabyciu spółka posiadała będzie łącznie 302 857 akcji własnych, stanowiących 2,44% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)