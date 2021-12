Reklama

"Zakres umowy z PKO BP pozwoli w przyszłości na wdrożenie w banku rozwiązania chmurowego LiveBank zintegrowanego ze środowiskiem bankowości elektronicznej pozwalającego na wykorzystanie kanału chat, na wspieranych przez bank platformach mobilnych i stronach WWW, z zapewnieniem standardów klasy bankowej, m.in. polityki przechowywania i przetwarzania danych klientów w nowoczesnej bezpiecznej architekturze cloud" - czytamy w komunikacie.

Ailleron podkreśla, że "od wielu miesięcy" opracowywał całkowicie nowy model funkcjonowania LiveBank.

"Idąc za globalnym kierunkiem transformacji i potrzebami instytucji finansowych, znacząco spotęgowanymi pandemią COVID-19, spółka podjęła decyzję o transformacji LiveBank do modelu cloud. Celem dla emitenta było stworzenie znacznie szybszego we wdrożeniu i bardziej elastycznego narzędzia, aby umożliwić klientowi odpowiednią skalowalność bez ponoszenia wysokich kosztów inicjalnych, poprzez zakup dowolnej odpowiedniej dla klienta ilości licencji. Dzięki wykorzystaniu tej technologii, bank uzyskuje możliwość znacznie bardziej wydajnego zarządzania zasobami, mogąc dostosować ich użycie do bieżących potrzeb. Doświadczenie zespołu Ailleron S.A. pozwoliło stworzyć wersję Cloud LiveBank'u o bankowej, bardzo wysokiej klasie bezpieczeństwa" - czytamy dalej.

Celem LiveBank Cloud jest możliwość w pełni zdalnej, a przy tym bezpiecznej obsługi klienta, sprzedaży znaczącej gamy produktów, zarządzanie relacjami z klientami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji, podkreśliła spółka.

Umowa zakłada model rozwojowy i pozwala bankowi na możliwość zwiększenia zapotrzebowania na dodatkową liczbę licencji w modelu cloud, wskazano także.

"Umowa z PKO BP ma strategiczne znaczenie dla spółki i Grupy Ailleron ze względu na innowatorski charakter wdrożenia oraz współpracę z jednym z kluczowych banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej o dużym potencjale referencyjnym" - napisano też w materiale.

LiveBank Cloud to platforma bankowości konwersacyjnej, która umożliwia realizację zaawansowanych procesów zdalnej obsługi klienta, pozyskiwanie nowych klientów poprzez procesy biometrycznej wideo-weryfikacji oraz sprzedaż niemal pełnej gamy produktów finansowych bez osobistego kontaktu. LiveBank jest w stanie zastąpić fizyczny oddział banku lub innej instytucji finansowej (np. leasingowej, kredytowej i pożyczkowej, ubezpieczeniowej), przy zapewnieniu maksymalnie bezpiecznego środowiska zdalnej obsługi klienta, wyjaśniła spółka.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)