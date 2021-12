Reklama

"Zwiększyliśmy wydajność linii do produkcji paneli z pierwotnie planowanych 15 MW do 50 MW rocznie, przy czym tzw. moc techniczna to ok. 40 MW. Zakładam, że I kwartał 2022 roku poświęcimy na rozruch techniczny, w II kwartale będziemy stopniowo dochodzić do nominalnych zdolności produkcyjnych, a w II półroczu przyszłego roku powinniśmy już osiągnąć pełną moc" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Jak podkreślił, nie cała produkcja własna paneli będzie dystrybuowana w Polsce pod marką Avia Solar, zakład przewiduje także sprzedaż eksportową, jak również dopuszcza inne formy współpracy z odbiorcami, na przykład produkcję na potrzeby tzw. brandów prywatnych, oczywiście wyłączając bezpośrednich konkurentów rynkowych.

"Byłbym zadowolony, gdybyśmy w całym 2022 roku wyprodukowali co najmniej 20 MW paneli, a w 2023 roku podwoili tę produkcję do ok. 40 MW" - podsumował prezes.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)