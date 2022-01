Reklama

"Noctiluca wkracza na kolejny poziom rozwoju. Dołączenie do grona spółek notowanych na NewConnect uwiarygodni nasz biznes, jest to także szansa na pozyskanie kolejnych inwestorów, co z kolei przełoży się na dynamiczny rozwój naszych innowacyjnych na skalę światową projektów" - powiedział CEO Noctiluca Mariusz Bosiak, cytowany w komunikacie.

W ostatnich miesiącach spółka dokonała skokowego rozwoju technologii. Noctiluca otworzyła własny dział B+R w Korei, zwiększyła pięciokrotnie moce produkcyjne toruńskiego laboratorium, zacieśniła współpracę z najważniejszymi instytutami badawczymi z Niemiec (KIT i FEP) i zaczęła realizować projekt z ITRI, tj. najważniejszą agencją rozwoju wysokich technologii i przemysłu na Tajwanie, przypomniano.

Noctiluca w ramach emisji pre-IPO pozyskała łącznie 8,7 mln zł, w tym w ramach ostatniej, zamkniętej z dużą nadsubskrypcją, transzy 3,5 mln zł we wrześniu 2021 r..

"Kolejny krok milowy w rozwoju Noctiluca jest już w zasięgu ręki - wiele procesów jest obecne w kluczowej fazie, będziemy na bieżąco przekazywać informacje o ich zakończeniu" - zakończył CCO Mateusz Nowak.

Noctiluca SA (New Materials) to spółka technologiczna zajmująca się rozwojem zaawansowanych związków chemicznych w obszarze fotoniki, które są wykorzystywane przez producentów wyświetlaczy oraz paneli OLED. Noctiluca opracowuje i produkuje emitery OLED trzeciej i czwartej generacji, tj. wykazującymi właściwości TADF (thermally activated delayed fluorescence, termicznie aktywowana opóźniona fluorescencja) i hiperfluorescencję, które stanowią kluczowy element wyświetlaczy (monitory, telewizory, smartfony, urządzenia wearables czy VR).

(ISBnews)