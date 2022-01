Reklama

"Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia przede wszystkim solidnym profilem biznesowym z dominującym udziałem w działalności Grupy Energa Linii Biznesowej Dystrybucja, która charakteryzuje się niższym ryzykiem biznesowym w porównaniu z obszarem wytwarzania konwencjonalnego energii elektrycznej oraz silnym wsparciem strategicznym i operacyjnym ze strony inwestora większościowego spółki - PKN Orlen" - czytamy w komunikacie.

Fitch wskazał też, że Grupa Energa jest kluczowym elementem strategii Grupy Orlen w zakresie transformacji energetycznej, pełniąc ważną rolę w inwestowaniu w odnawialne źródła energii, w tym w lądową i morską energetykę wiatrową oraz w elektrownie gazowe.

Agencja dodała, że działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej Grupy Energa może znaleźć się pod presją, jeśli grupa nie będzie mogła w pełni przenieść wyższych kosztów zakupu energii elektrycznej na odbiorców detalicznych.

Agencja zmieniła także ocenę samodzielnego profilu kredytowego Energi (standalone credit profile) z poziomu bbb na bbb- ze względu na wyższy niż poprzednio oczekiwany wzrost przewidywanej dźwigni finansowej do roku 2024-2025 w związku z planowanymi wysokimi nakładami inwestycyjnymi grupy, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

