Rafako zawarło list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, w zakresie potencjalnej transakcji nabycia 42,47 mln akcji Rafako należących obecnie do PBG oraz Multaros oraz udzielenia spółce finansowania w kwocie co najmniej 70 mln zł, podało Rafako. Szczegółowe warunki potencjalnej transakcji będą przedmiotem dalszych rozmów z potencjalnym inwestorem.

Decyzja o realizacji transakcji będzie uzależniona od spełnienia się szeregu czynników prawnych oraz biznesowych: wyników badania due diligence, możliwości zapewnienia adekwatnego poziomu finansowania Rafako i uzyskania stosownych zgód korporacyjnych, wymieniono w komunikacie. Wspomniane finansowanie w kwocie co najmniej 70 mln zł ma być udzielone w celu zapewnienia Rafako adekwatnego kapitału obrotowego; sfinansowania przedterminowej spłaty - z dodatkowym dyskontem - wybranych wierzytelności objętych układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym; eliminacji negatywnych kapitałów własnych oraz umożliwienia pozyskania linii gwarancyjnych, które pozwolą na realizacje nowych kontraktów, podano także. Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r. (ISBnews)