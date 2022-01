Reklama

"Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 18 czerwca 2021 roku, cena oferowanych akcji została ustalona na poziomie 47 zł za jedną akcję, co odpowiada cenie za jedną akcję Polenergii ustalonej w umowie akcjonariuszy pomiędzy Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited, o której spółka informowała m.in. raportami bieżącymi nr 27/2020 w dniu 4 listopada 2020 roku oraz nr 5/2021 w dniu 5 lutego 2021 roku. Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie publicznej akcji serii AA są wszyscy inwestorzy, którzy 27 stycznia 2022 roku na koniec dnia byli właścicielami akcji Polenergii - niezależnie od ich liczby" - czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi emisyjnemu.

Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru w całości. Jednocześnie wszystkim akcjonariuszom innym niż Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited, posiadającym akcje Polenergii na koniec dnia w dniu 27 stycznia 2022 roku, będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa do przydziału akcji.

Według harmonogramu oferty, przyjmowanie zapisów i płatności od uprawnionych inwestorów, Mansa Investments oraz BIF IV Europe Holdings Limited w ramach zapisów podstawowych potrwa do 4 lutego. Na 9 lutego zaplanowano ogłoszenie komunikatu o liczbie akcji, na jaką zostały złożone zapisy w ramach zapisów podstawowych oraz o liczbie akcji dostępnych w ramach zapisów dodatkowych. Przyjmowanie zapisów i płatności od uprawnionych inwestorów oraz BIF IV Europe Holdings Limited w ramach zapisów dodatkowych przewidziano na 10-14 lutego, przydział oferowanych akcji - na 17 lutego. Zakładany pierwszy dzień notowania praw do akcji oferowanych na GPW - około 2 marca 2022 r.

"Celem emisji akcji serii AA jest sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych wynikających z realizacji Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024 ogłoszonej w maju 2020 roku. Pozyskane środki zostaną w szczególności przeznaczone na rozwój morskich projektów wiatrowych, rozwój i budowę projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, rozwój elektromobilności, na działalność rozwojową i akwizycyjną w wybranych obszarach biznesowych, a także na spłatę kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na finansowanie lądowych farm wiatrowych. Spółka przewiduje, że pełne wykorzystanie środków pozyskanych w ramach oferty publicznej akcji serii AA nastąpi w przeciągu roku od przekazania środków pieniężnych pochodzących z wpłat z oferty" - czytamy dalej w komunikacie.

Na dzień prospektu Polenergia rozwija wspólnie z Equinor trzy morskie projekty wiatrowe.

Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III jest planowana na rok 2024, co ma umożliwić dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2027 roku. Moc wytwórcza z obu farm ma wynosić 1440 MW, a to pozwoli na zasilenie w energię elektryczną ponad 2 mln gospodarstw domowych. W 2021 roku MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III uzyskały decyzje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przyznające prawo do pokrycia ujemnego salda energii, co stanowi systemowe wsparcie dedykowane dla wytwarzania energii przez morskie farmy wiatrowe.

"Trzeci projekt MFW Bałtyk I o planowanej mocy do 1560 MW, ma ważne pozwolenie lokalizacyjne oraz uzyskaną umowę o przyłączenie od operatora systemu przesyłowego. Obecnie realizowany jest kompleksowy przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko MFW Bałtyk I, który stanowi kamień milowy na drodze do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do realizacji projektu" - napisano w materiale.

Aktualnie Polenergia dysponuje mocą 287 MW zainstalowaną w farmach wiatrowych na lądzie z roczną produkcją około 790 GWh, co stanowi około 75% udziału tego segmentu w mocy zainstalowanej w grupie. Jednocześnie Polenergia jest jednym z największych producentów energii z lądowych farm wiatrowych w Polsce, osiągając blisko 5% udziału w mocy zainstalowanej na rynku, podano także.

"Pozytywne zmiany regulacyjne będą miały znaczący wpływ na działalność Polenergii, bowiem spółka zamierza aktywnie rozpocząć rozwój nowych projektów wiatrowych o planowanej łącznej mocy 300-600 MW. Emitent planuje budowę dwóch projektów wiatrowych FW Grabowo i FW Piekło o łącznej mocy 57 MW. Posiada również portfel projektów farm fotowoltaicznych, z których inwestycje o planowanej mocy blisko 56 MW zostały zgłoszone do aukcji w 2021 roku i uzyskały wsparcie w ramach tego systemu. Kolejne projekty farm fotowoltaicznych o mocy 18 MW powinny być gotowe do aukcji w 2022 roku" - czytamy dalej w komunikacie.

Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez panią Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc. z siedzibą w Kanadzie.

