Reklama

Tuż po godz. 9-ej kurs rósł o 1,6% i wynosił 38 zł.

BioMaxima SA jest 429. spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz 1. debiutem na tym rynku w 2022 roku.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)