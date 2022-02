Reklama

Reklama

"PGE złożyła kolejny wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o nowe pozwolenie lokalizacyjne (obszar 46.E.1.) na budowę morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Obszar położony jest na Ławicy Słupskiej, w bliskim sąsiedztwie realizowanych przez PGE we współpracy z Ørsted, projektów Baltica 2+3" - czytamy w komunikacie.

"Jak przystało na lidera offshore w Polsce nie zwalniamy tempa i konsekwentnie realizujemy strategię inwestycji w energetykę morską. Od listopada ubiegłego roku Grupa PGE złożyła w sumie sześć nowych wniosków do Ministerstwa Infrastruktury o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, w tym dwa wspólnie z Eneą i jeden wspólnie z Tauronem" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Celem strategicznym Grupy PGE w obszarze energetyki morskiej jest zbudowanie co najmniej 6,5 GW mocy do 2040 roku. Według założeń rządowych, ujętych w PEP2040, morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w 2040 roku będą posiadały moc ok. 8-11 GW.

Na Morzu Bałtyckim obecnie dostępnych jest 11 akwenów, w ramach których PGE i inne podmioty będą mogły starać się o pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp (PSzW).

PGE obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ok. 3,5 GW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)