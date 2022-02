Reklama

Dekpol Deweloper skokowo zwiększył liczbę prowadzonych inwestycji. Na koniec grudnia miał ponad 1 000 lokali w budowie, a oferta obejmowała 657 lokali dostępnych do sprzedaży (wobec 238 lokali na koniec 2020 roku). Planowany cel na rok 2022 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych to 460 lokali, poinformowano.

"Rok 2022 rozpoczynamy z świetnej kondycji i z rekordową liczbą lokali w budowie. Rozwinęliśmy ofertę w podstawowej działalności, czyli budowie mieszkań i apartamentów inwestycyjnych oraz zrobiliśmy pierwszy krok w nowym, perspektywicznym segmencie działalności, jakim jest PRS (private rented sector). W roku 2021 przekroczyliśmy cele zarówno w zakresie sprzedaży lokali, jak i przekazań. Otoczenie jest wymagające, ale odbudowana oferta sprzedażowa i doskonała kontraktacja w ubiegłym roku pozwala nam stawiać sobie ambitne cele" - powiedział prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak, cytowany w komunikacie.

W 2021 roku Dekpol sprzedał umowami rezerwacyjnymi, deweloperskimi i przedwstępnymi 490 lokali wobec 148 rok wcześniej. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym wyniosła 406 w ub.r. wobec 622 w 2020 r.

"Na poziomie Grupy Dekpol dynamiczny wzrost operacyjny osiągamy nie tylko w segmencie deweloperskim. W II połowie 2021 roku segment budowlany, główny wykonawca wszystkich budów naszego dewelopera, notował zwiększony popyt na inwestycje logistyczne i przemysłowe. Dekpol Steel natomiast realizuje plan skokowego wzrostu wolumenu produkowanych osprzętów do maszyn poprzez M&A" - dodała wiceprezes, dyrektor finansowa Dekpolu Katarzyna Szymczak-Dampc.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

